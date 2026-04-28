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Finanzas

Petróleo supera US$111 tras rechazo de acuerdo con Irán

De esta manera, el brent mantiene la tendencia alcista que inició la semana pasada, ante la falta de avances en las conversaciones

  • 28
  • Abril
    2026

El barril de petróleo superó este martes los $111 dólares durante el arranque de la jornada, mientras que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el brent avanzaba el 1.69%, hasta los $110.06 dólares, en el mercado de futuros de Londres.

De esta manera, el brent mantiene la tendencia alcista que inició la semana pasada, ante la falta de avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Irán denunció que Estados Unidos actúa como piratas y terroristas con el bloque naval, y criticó que el bloqueo marítimo impulsa acciones ilegales contra embarcaciones iraníes.

Te recomendamos: Irán acusa a EUA de actuar como piratas y terroristas en Ormuz

Petróleo intermedio de Texas cotiza los casi $100 dólares

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó este martes con una subida de 3.62%, hasta los $99.86 dólares el barril.

Al corte de las 9:00 horas, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban $3.49 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El hecho de que la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz fuera recibida con escepticismo por parte del mandatario estadounidense se ha traducido en "un golpe a las esperanzas de los inversores de una rápida reapertura de la vía navegable".


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