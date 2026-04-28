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Internacional

Lanza Gobierno de Estados Unidos pasaportes con imagen de Trump

Estados Unidos prepara una edición limitada de pasaportes con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de su independencia

  • 28
  • Abril
    2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos alista el lanzamiento de una edición limitada de pasaportes conmemorativos que incluirán la imagen del presidente Donald Trump, como parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia del país.

De acuerdo con información difundida por un medio estadounidense, los nuevos documentos integrarán elementos simbólicos de la historia estadounidense, con un diseño que busca resaltar la identidad nacional en el marco de esta efeméride.

Elementos históricos y firma presidencial

Según maquetas reveladas, el rostro de Trump aparecerá en la portada interior del pasaporte, enmarcado por la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la bandera nacional, además se incluirá su firma en color dorado como parte del diseño.

Otra de las páginas mostrará a los llamados Padres Fundadores en el momento de firmar el documento histórico, mientras que la contraportada integrará una bandera con referencias a las primeras 13 colonias, acompañada de elementos gráficos alusivos al aniversario.

Disponibilidad limitada y sin cambios en seguridad

El lanzamiento de estos pasaportes está previsto para el verano y estarán disponibles, sujeto a existencia, en la Agencia de Pasaportes de Washington para ciudadanos que tramiten un nuevo documento.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que se trata de una edición especial conmemorativa y aseguró que, pese a los cambios visuales, los pasaportes conservarán todas sus características de seguridad.

Trump también llegará a billetes y monedas

La presencia del mandatario en documentos oficiales no se limita a los pasaportes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en marzo que la firma de Trump será incluida en futuros billetes de dólar, lo que marcaría un hecho inédito al tratarse de un presidente en funciones.

Asimismo, un comité federal aprobó el diseño de una moneda con la figura del presidente, basada en una fotografía reciente que ya forma parte de la colección de la Galería Nacional de Retratos.

Con estas acciones, el gobierno estadounidense busca enmarcar el 250 aniversario de su independencia con una serie de símbolos que combinan historia, política e identidad nacional.


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