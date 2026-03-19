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Nuevo León

Alertan por presencia de bruma esta tarde en zona metropolitana

Autoridades aseguraron que conforme la temperatura aumente en el transcurso del día, la bruma reducirá su presencia en el área metropolitana

  • 19
  • Marzo
    2026

Ante los altos índices de humedad que prevalecen en la zona metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente alertó sobre la presencia de bruma debido a que representa condiciones de riesgo.

A través de un comunicado, se mencionó que los niveles de humedad alcanzados superaron el 80%, por lo que reduce la visibilidad de manera significativa. 

Aseguraron que conforme la temperatura aumente en el transcurso del día, la bruma reducirá su presencia.

Pronostican temperatura máxima de hasta 28°C para este jueves

Protección Civil Nuevo León, Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua pronosticaron que el termómetro asciendan hasta los 28° centígrados.

Se prevé que las probabilidad de lluvia sean nulas, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar rachas de hasta 40 km/h.

Pronostico-19-marzo-2026.jpg

Estas condiciones prevalecerán durante los siguientes días, con temperaturas máximas de hasta 34° centígrados.

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental con corte de las 13:00 horas arrojó que la calidad del aire se mantiene aceptable.

calidad-aire-19-marzo.jpg

Al menos cuatro estaciones se encuentran en color anaranjado, lo que refleja una calidad del aire "mala".

  • García Noroeste 2
  • García Noroeste 3
  • San Nicolás Norte 2
  • Guadalupe

Mientras que siete estaciones se encuentran con una calidad "aceptable", las cuales son:

  • Santa Catarina
  • San Pedro
  • Juárez
  • Escobedo
  • San Nicolás Noroeste
  • Monterrey Centro
  • Monterrey Sur

El resto de las estaciones se encuentran en buena calidad y corresponden a los municipios de Monterrey, Apodaca, Pesquería y Cadereyta.

Ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, las dependencias instan a la ciudadanía a mantenerse informadas a través de los canales oficiales.


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