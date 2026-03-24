Filipinas se declara estado de emergencia ante crisis global

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró este martes el estado nacional de emergencia energética ante el riesgo de desabasto derivado de la guerra contra Irán y las tensiones en rutas clave del comercio mundial.

La medida responde a la creciente preocupación por la estabilidad del suministro, especialmente para países asiáticos altamente dependientes del tránsito energético a través del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la orden ejecutiva firmada por el mandatario, existe un “peligro inminente” de que el suministro energético alcance niveles críticamente bajos, lo que obliga a tomar acciones inmediatas.

"Como importador neto de productos petrolíferos, Filipinas sigue dependiendo en gran medida de fuentes externas de suministro de combustible y, por lo tanto, es vulnerable a interrupciones en la producción y el transporte mundial de petróleo, lo que puede afectar la disponibilidad y la entrega oportuna de los productos petrolíferos necesarios para sostener las necesidades energéticas internas", indica la orden firmada por el presidente.

El documento, citado por medios locales, establece la creación de un comité especial encargado de coordinar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y suficiencia del abasto.

Medidas extraordinarias

La declaración de emergencia permitirá al Gobierno acelerar procesos administrativos, intervenir en el mercado energético y aplicar acciones excepcionales para mitigar los efectos de la crisis.

"La declaración del estado de emergencia energética nacional permitirá al gobierno... implementar medidas coordinadas y eficaces, conforme a las leyes vigentes, para hacer frente a los riesgos que plantean las interrupciones en el suministro energético mundial y en la economía nacional", afirmó.

Aunque no se han detallado posibles controles de precios, la legislación filipina permite al Ejecutivo regular costos o agilizar la compra de combustibles en este tipo de escenarios.

Como medida inicial, el país ya autorizó de forma temporal el uso de combustibles de estándar Euro II, más contaminantes, en transporte e industria, con el fin de enfrentar la escasez.

Asimismo, la secretaria de Energía de Filipinas, Sharon Garin, informó que el país cuenta actualmente con reservas de combustible suficientes para aproximadamente 45 días, de acuerdo con los niveles de consumo actuales.

Durante una rueda de prensa, la funcionaria explicó que el Gobierno trabaja en la adquisición de un millón de barriles de petróleo, provenientes tanto de países del sudeste asiático como de otras regiones, con el objetivo de fortalecer su reserva estratégica.

Garin advirtió que, pese a estos esfuerzos, persiste incertidumbre sobre futuras compras, debido a la volatilidad en los mercados energéticos provocada por el conflicto en Oriente Medio.

Trump suspende ataques a infraestructura energética de Irán

La crisis energética se agrava por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha puesto en riesgo el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo.

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció recientemente un aplazamiento temporal de posibles ataques contra infraestructura energética iraní, en un intento por contener la escalada.

La incertidumbre global ya se refleja en los mercados, con el precio del barril de crudo Brent superando nuevamente los 100 dólares, lo que presiona aún más a economías dependientes de importaciones energéticas.

Filipinas busca anticiparse a un escenario de mayor volatilidad y garantizar el suministro en medio de una de las crisis energéticas más complejas de los últimos años.

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