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Atlante vuelve a la Liga MX y jugará en el Estadio Azteca

El equipo de Atlante volverá a la Liga MX para el Apertura 2026 y jugará en el Estadio Azteca junto a América y Cruz Azul

  • 25
  • Marzo
    2026

El regreso del Atlante FC a la Primera División no solo marca un capítulo importante en su historia, sino que también abre un escenario inédito en el futbol mexicano: tres equipos compartirán el mismo estadio como locales.

A partir del Apertura 2026, los Potros de Hierro disputarán sus partidos en el Estadio Azteca, donde también jugarán Club América y Cruz Azul.

La noticia fue confirmada por el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, quien aseguró que los tres clubes tendrán como sede el inmueble de Santa Úrsula.

“Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América”, declaró, al detallar el nuevo esquema que regirá en el renovado estadio rumbo al Mundial 2026.

El regreso azulgrana a la élite

El retorno del Atlante a la Liga MX se da tras la adquisición de la franquicia de Mazatlán FC, lo que le permite recuperar su lugar en el máximo circuito después de más de una década.

El club capitalino heredará el cociente del conjunto sinaloense, por lo que iniciará en la parte baja de la tabla porcentual, obligado a sumar desde el arranque del torneo.

Además, ya tiene asegurada su participación en la Leagues Cup, donde enfrentará a Vancouver Whitecaps, Real Salt Lake y Minnesota United.

El nuevo modelo contempla una distribución específica de horarios para evitar conflictos y mantener en buenas condiciones la cancha.

Dicha propuesta inicial establece que Atlante juegue los viernes por la noche, mientras América y Cruz Azul alternarían sus partidos los sábados. Los domingos quedarían como opción para ajustes o jornadas dobles.

Esta dinámica representa un reto logístico importante, ya que el estadio tendría actividad prácticamente cada fin de semana.

Impacto en América y Cruz Azul

Para Cruz Azul, el regreso al Azteca implica estabilidad tras un periodo de itinerancia en distintas sedes como Puebla, Ciudad Universitaria y el Estadio Ciudad de los Deportes.

En el caso del América, significará volver a su casa histórica, luego de haber salido temporalmente por trabajos de remodelación del inmueble de cara a la Copa del Mundo 2026.

Aunque el club celeste había anunciado un proyecto de estadio propio, los avances han sido limitados, por lo que el Azteca se perfila como su sede en el corto plazo.

Con este movimiento, el Estadio Azteca se consolida como uno de los principales escenarios del futbol mexicano y mundialista rumbo a 2026.

 


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