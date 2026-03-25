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Internacional

Irán bombardea central eléctrica en Israel, según informes

Irán lanzó misiles contra el norte de Israel y aseguró haber impactado una central eléctrica. Autoridades israelíes niegan daños, aunque reportan explosiones

  • 25
  • Marzo
    2026

La tensión en Medio Oriente escaló este miércoles luego de que Irán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra el norte de Israel, en un ataque que, según medios iraníes, habría tenido como objetivo una importante central eléctrica.

La agencia estatal Fars aseguró que las fuerzas armadas iraníes utilizaron misiles de gran alcance en la ofensiva, destacando la magnitud de las explosiones registradas en la zona.

“Dado el sonido aterrador de las explosiones, los expertos recalcan que Irán utilizó misiles pesados en este ataque”, reportó el medio.

Sirenas y explosiones en Hadera

El ataque provocó la activación de sirenas antiaéreas en la ciudad de Hadera, ubicada en la costa norte de Israel, alrededor de las 12:20 horas locales.

De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, fragmentos de metralla cayeron en áreas abiertas cercanas, lo que generó alarma entre la población, aunque sin reportes inmediatos de víctimas.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron columnas de humo elevándose en la zona tras las detonaciones.

Israel descarta daños en infraestructura clave

Pese a las afirmaciones de la agencia iraní, la Corporación Eléctrica de Israel aseguró que sus instalaciones no sufrieron afectaciones tras el ataque con misiles balísticos.

Medios israelíes señalaron que, hasta el momento, no hay evidencia de impactos directos en la central eléctrica ubicada en Hadera, considerada una de las más importantes del país.

Por su parte, autoridades israelíes mantienen un control estricto sobre la información relacionada con posibles daños en infraestructura crítica o instalaciones militares.

Sin embargo, ha trascendido que uno de los impactos confirmados se registró en la refinería de Haifa, una ciudad cercana a la zona del ataque.

 

 


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