Fiscalía cubana acusa a exministro de Economía por espionaje

La Fiscalía de Cuba imputó penalmente al ex viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández por una decena de delitos, entre ellos espionaje y malversación, según informó el viernes.

En un breve comunicado, la Fiscalía General de la República informó que la fase investigativa había concluido, por lo que se dio curso al tribunal para el juicio a Gil —quien también fue ministro de Economía— y “otros imputados”, cuyos nombres no se mencionaron.

“Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”, enumeró el texto.

No se ofrecieron detalles sobre la condena que se pedirá en el caso, el cual ha generado mucho interés en la población –y del cual no han trascendido los hechos--, dado que Gil fue uno de los colaboradores más cercanos del presidente Miguel Díaz-Canel.

En marzo de 2024, el mandatario indicó en un comunicado que Gil era investigado tras cometer “graves errores”, por lo que había sido destituido.

Gil ha sido el funcionario de mayor rango en caer en desgracia en Cuba desde 2009, cuando fueron separados de sus puestos el entonces vicepresidente Carlos Lage y el canciller Felipe Pérez Roque —dos dirigentes especialmente protegidos por el líder Fidel Castro— debido a filtraciones de información delicada a otro país.

En su momento se indicó que el propio Gil había reconocido las “graves imputaciones” en su contra, y que también había renunciado a su escaño de diputado en la Asamblea Nacional —el Parlamento unicameral— y a su condición de miembro del poderoso Comité Central del Partido Comunista.

Gil era titular de Economía y Planificación desde 2018, responsabilidad a la que sumó la de viceprimer ministro en 2019. Fue cesado en febrero de este año mediante un escueto anuncio y sin que se diera ninguna explicación oficial, la cual tampoco se proporcionó en el mensaje presidencial de marzo de 2024, ni en el de la Fiscalía el viernes.

Graduado como ingeniero en explotación del transporte, Gil fue directivo de varias empresas estatales antes de ascender a los primeros puestos en la cartera de Economía.

Fue la cara visible del programa de unificación monetaria y cambiaria, así como de una reforma financiera macroeconómica en 2021, la cual desató un proceso inflacionario.

Todo ello estuvo acompañado por la crisis económica derivada de la paralización por la pandemia de COVID-19, y de un incremento radical en las sanciones de Estados Unidos para presionar por un cambio de modelo político en Cuba.

