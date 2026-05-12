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Internacional

Florida planea cerrar Alligator Alcatraz por costos de operación

El complejo impulsado por Donald Trump en los Everglades, al sur de Florida, podría dejar de operar menos de un año después de su inauguración

  • 12
  • Mayo
    2026

El centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, tendría sus días contados y podría cerrar próximamente debido a los elevados costos de operación que enfrenta el estado, según reveló The New York Times.

De acuerdo con el reporte, el gobierno de Florida contempla trasladar a los detenidos durante junio, mientras que el desmantelamiento de las instalaciones se realizaría en las semanas posteriores.

El complejo fue inaugurado en julio pasado por el presidente Donald Trump como parte de su estrategia migratoria y desde entonces ha representado un gasto millonario para el estado.

Florida reclama reembolso federal

Según The New York Times, Florida no ha recibido el reembolso federal de los $608 millones de dólares solicitados para cubrir la operación del centro.

La instalación requiere aproximadamente un millón de dólares diarios para mantenerse en funcionamiento.

Ante ello, el gobernador republicano Ron DeSantis aseguró que el gobierno federal no le ha comunicado oficialmente un cierre, aunque admitió que la clausura podría ocurrir si el centro deja de recibir migrantes detenidos.

“Si dejan de llegar detenidos, entonces evidentemente no tendría sentido mantener abierta la instalación”, señaló DeSantis.

Polémica por impacto ambiental y condiciones sanitarias

Desde su apertura, “Alligator Alcatraz” ha estado envuelto en controversias legales relacionadas con su construcción dentro de los Everglades, uno de los ecosistemas naturales más importantes del sur de Florida.

Organizaciones ambientalistas y grupos defensores de derechos humanos han cuestionado tanto el impacto ecológico del complejo como las condiciones de insalubridad denunciadas por algunos detenidos.

Actualmente, el centro tiene capacidad para albergar hasta 5,000 personas, aunque cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indican que en estos momentos mantiene alrededor de 1,400 migrantes detenidos.

A pesar del posible cierre de “Alligator Alcatraz”, Florida mantendrá activa otra instalación migratoria similar denominada “Deportation Depot”, ubicada en el norte del estado.

Según DeSantis, dicho centro continuará recibiendo migrantes incluso si el complejo de los Everglades deja de operar definitivamente.


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