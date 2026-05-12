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Internacional

Trump publica imagen de Venezuela como 'Estado 51' de EUA

El mandatario estadounidense volvió a sugerir la anexión del país sudamericano tras declaraciones sobre incorporarlo a EUA, generando polémica en redes

  • 12
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia internacional luego de publicar en su red social Truth Social una imagen de Venezuela cubierta con la bandera estadounidense y la leyenda “Estado 51”.

La publicación, que no incluía ningún comentario adicional, apareció apenas un día después de que el mandatario afirmara en una entrevista con FOX News que considera “seriamente” la posibilidad de incorporar a Venezuela como un nuevo estado de Estados Unidos.

La imagen también fue replicada posteriormente por la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X, aumentando aún más la discusión en redes sociales y medios internacionales.

Trump insiste en idea de anexión

No es la primera ocasión en que Trump plantea públicamente esta posibilidad. Desde la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado, el mandatario estadounidense ha realizado múltiples comentarios sobre una posible integración de Venezuela a territorio estadounidense.

Durante la entrevista telefónica con FOX News, Trump aseguró que está “muy serio” respecto a la propuesta y destacó las reservas petroleras venezolanas como uno de los factores estratégicos detrás de la idea.

Incluso, el mandatario ha llegado a bromear públicamente con la posibilidad de competir por la presidencia de Venezuela.

Gobierno venezolano rechaza propuesta

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó categóricamente cualquier posibilidad de anexión y defendió la soberanía del país sudamericano.

“Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró Rodríguez desde La Haya.

Rodríguez también sostuvo que Venezuela seguirá defendiendo su independencia y subrayó que cualquier relación con Estados Unidos debe mantenerse bajo términos diplomáticos entre naciones soberanas.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado también ha descartado públicamente la posibilidad de que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos.


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