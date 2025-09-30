Cerrar X
Internacional

Fracasa propuesta republicana para evitar cierre del gobierno

La propuesta republicana de financiación temporal no alcanzó los votos en el Senado, lo que provoca el cierre del gobierno de EUA a partir de esta medianoche

  • 30
  • Septiembre
    2025

La propuesta de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos con la que buscaban extender la financiación federal hasta el 21 de noviembre no alcanzó los votos necesarios para evitar el cierre del Gobierno, el cual está previsto para entrar en vigor a las 00:00 horas de este miércoles.

La propuesta se quedó corta al recibir 55 votos a favor y 45 en contra, quedando a solo cinco votos de ser aprobada.

De haber sido aprobada la propuesta, se les permitiría a ambos partidos tener siete semanas más para negociar el presupuesto íntegro para el próximo ejercicio fiscal.

Pese a que los senadores demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, respaldaron la moción, los votos no fueron suficientes para ratificar la medida propuesta por los republicanos, pues eran necesarios siete apoyos demócratas.

Tras este intento fallido, el republicano John Barasso, líder adjunto de la mayoría republicana en el Senado, anunció que la cámara votaría nuevamente este miércoles sobre la medida de financiación temporal, que ya aprobó la Cámara de Representantes el pasado 18 de septiembre.

Poco antes de este intento fallido para evitar el cierre, también fracasó en el Senado la propuesta de los demócratas que pretendía ampliar los créditos fiscales que reducen el costo de las primas de seguros de salud para las millones de personas cubiertas por el Obamacare.

Por el momento se desconoce cuánto durará el cierre de operaciones de agencias federales que entraría en vigencia esta medianoche, aunque de momento la medida no afecta a los servicios básicos del país.


