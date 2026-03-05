Podcast
Reporte Ciudadano
Ivan_garza_5a337fed4b
Nuevo León

Iván Garza busca candidatura del PAN por Monterrey en 2027

El panista reconoció que no es el único perfil que ha mostrado interés en la contienda interna rumbo a la alcaldía de Monterrey en 2027

  • 05
  • Marzo
    2026

El coordinador de estructuras del PAN, Iván Garza, confirmó que tiene interés en competir por la alcaldía de Monterrey en las elecciones de 2027, una vez que su partido abra el proceso interno para definir candidaturas.

Durante una entrevista en el Congreso del Estado de Nuevo León, el militante panista señaló que esperará los tiempos oficiales del partido para registrarse como aspirante dentro del proceso interno.

“Sí tengo un interés real por competir internamente por la candidatura del PAN para la alcaldía de Monterrey, lo he manifestado en redes sociales y lo digo hoy muy claro: sí hay un interés y esperaré los procesos internos del partido para en su caso registrarme como precandidato”, expresó.

Iván Garza confirma interés en la candidatura del PAN para Monterrey

El panista reconoció que no es el único perfil que ha mostrado interés en la contienda interna rumbo a la alcaldía de Monterrey en 2027, ya que otros integrantes del partido también han sido mencionados como posibles aspirantes.

“He oído de otros compañeros que también están interesados como Fernando (Margáin) y Arturo (Salinas), no sé si abiertamente, pero entre más militancia en los procesos internos, pues son bienvenidos”, dijo Iván Garza.

El coordinador de estructuras del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la participación de más perfiles fortalecería el proceso democrático interno del partido.

PAN podría competir solo o en alianza en las elecciones de 2027

Al ser cuestionado sobre si su posicionamiento representaba una señal de que el PAN competiría sin alianzas en 2027, Iván Garza aclaró que su aspiración es independiente de la estrategia electoral que el partido determine.

“No significa que no vayamos a ir en alianza, simplemente que nosotros en el PAN nos estamos fortaleciendo de miras al 2027; si es con alianza también es bienvenida y buscaré también la candidatura con la alianza en su caso”, agregó.

De esta manera, el panista reiteró que su intención es participar en el proceso interno del partido para buscar la candidatura del PAN a la alcaldía de Monterrey, ya sea en una eventual coalición o con el partido compitiendo de manera independiente.


