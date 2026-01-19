Francia rechaza por ahora el Consejo de Paz de Estados Unidos

El gobierno de Francia informó que, por el momento, no dará una respuesta favorable a la invitación para integrarse al llamado “Consejo de Paz”, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con fuentes cercanas al presidente Emmanuel Macron, la iniciativa plantea cuestionamientos de fondo, especialmente en relación con el respeto a los principios y a la estructura de la Organización de las Naciones Unidas.

Un organismo con alcances más amplios

La Casa Blanca solicitó la participación de diversos líderes internacionales, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el primer ministro canadiense Mark Carney.

Aunque el Consejo fue concebido originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza tras dos años de conflicto, documentos consultados indican que su función no se limita únicamente al territorio palestino.

Desde París se reiteró el compromiso con un cese al fuego en Gaza y se subrayó que cualquier mecanismo internacional debe ajustarse a la Carta de la ONU.

La cancillería francesa recordó que el derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias son la base de un multilateralismo eficaz.

"Esta sigue siendo la piedra angular de un multilateralismo eficaz, en el que el derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de las controversias prevalecen sobre la arbitrariedad, las relaciones de fuerza y la guerra", agrega la cancillería.

