Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2026_01_19_T122143_998_f47b69a26f
Internacional

Francia rechaza por ahora el Consejo de Paz de Estados Unidos

París afirmó que no prevé unirse al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump, al considerar que la iniciativa genera dudas y debe respetar la Carta de la ONU

  • 19
  • Enero
    2026

El gobierno de Francia informó que, por el momento, no dará una respuesta favorable a la invitación para integrarse al llamado “Consejo de Paz”, promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con fuentes cercanas al presidente Emmanuel Macron, la iniciativa plantea cuestionamientos de fondo, especialmente en relación con el respeto a los principios y a la estructura de la Organización de las Naciones Unidas.

Un organismo con alcances más amplios

La Casa Blanca solicitó la participación de diversos líderes internacionales, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el primer ministro canadiense Mark Carney.

Aunque el Consejo fue concebido originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza tras dos años de conflicto, documentos consultados indican que su función no se limita únicamente al territorio palestino.

TRUMP-FRANCIA-REINO_UNIDO_94449.jpg

Desde París se reiteró el compromiso con un cese al fuego en Gaza y se subrayó que cualquier mecanismo internacional debe ajustarse a la Carta de la ONU.

La cancillería francesa recordó que el derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias son la base de un multilateralismo eficaz.

"Esta sigue siendo la piedra angular de un multilateralismo eficaz, en el que el derecho internacional, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de las controversias prevalecen sobre la arbitrariedad, las relaciones de fuerza y la guerra", agrega la cancillería.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Miguel_Flores_41451f23d7
Trabajaremos día y noche para concluir las obras: Miguel Flores
86a1f377_a482_48cc_b088_294d2048071f_9cd4cb24df
Destaca Américo baja del delito y nueva estrategia de seguridad
escena_bilie_eilish_premio_justicia_ambiental_88d4571015
Billie Eilish critica al ICE por durante premiación en Atlanta
publicidad

Últimas Noticias

Waldo_Fernandez_3d853e8138
Celebra Waldo Fernández el nuevo Servicio Universal de Salud
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_03_37_PM_54889b96a9
Liberan en Juárez a ejemplar de caracara tras cautiverio ilegal
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_02_21_PM_dbebacbdf6
Inicia Regio Poder reuniones por la transparencia en NL
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
publicidad
×