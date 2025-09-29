Gobierno de EUA intensificará supervisión financiera de Harvard

La administración de Donald Trump intensificará su pelea con la Universidad de Harvard al iniciar un proceso donde la institución no sea elegible para subvenciones federales por acusaciones de antisemitismo en el campus.

Hace tres meses, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos informó que la universidad violó la ley federal de derechos civiles por su trato de estudiantes judíos e israelíes.

Una serie de incidentes de acoso fue expuesta por el departamento, por lo que acusaron a la institución de "no estar a la altura".

Sin embargo, Harvard mencionó que se tomaron "medidas sustantivas y proactivas" para enfrentar el antisemitismo en el campus.

Ante esto, el Gobierno Federal congeló 2.7 millones de dólares en subvenciones federales para Harvard después de que la universidad rechazara amplias demandas en abril. Sin embargo, la institución educativa ganó el fallo de un juez, quien consideró que dicha detención de recursos era ilegal.

Esta congelación se produjo luego de que Harvard también fue acusada de no cooperar con una investigación sobre los derechos civiles y emitir un millón de dólares en bonos para cubrir la pérdida de fondos federales.

Las medidas federales han llevado a Harvard y a otras universidades adineradas a congelar las contrataciones y despedir personal.

Ahora, el gobierno buscará implementar una mayor supervisión del efectivo con auditorías retrasadas, revisiones de programas o pérdida de acreditación.

Independientemente de sus calificaciones, el Departamento de Educación también puede incluir instituciones en esta lista si determina que no son financieramente responsables.

