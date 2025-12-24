Israel acusa a Hamás de romper la tregua tras ataque en Gaza

El Gobierno de Israel acusó este miércoles al grupo islamista Hamás de incumplir el alto el fuego vigente, luego de que un artefacto explosivo improvisado hiriera a un soldado israelí durante una operación militar en la zona de Rafah, al sur de la Franja de Gaza.

A través de un comunicado difundido por la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, las autoridades israelíes advirtieron que el ataque confirma las “intenciones violentas” del grupo palestino y anticiparon que habrá una respuesta por parte del Estado israelí.

The Hamas terror organization continues to violate the ceasefire and President Trump’s 20 point plan.



Their ongoing and continuing public refusal to disarm is an ongoing flagrant violation and again today their violent intentions and violations were confirmed by their… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 24, 2025

Explosión durante operativo militar en Rafah

De acuerdo con el Ejército israelí, el explosivo fue detonado contra un vehículo blindado mientras las fuerzas realizaban labores para despejar el área de infraestructuras consideradas terroristas.

En el incidente, un oficial de combate resultó con heridas leves y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las Fuerzas de Defensa de Israel precisaron que el operativo formaba parte de las acciones de seguridad que continúan pese a la tregua, en zonas que consideran de alto riesgo.

Exigen a Hamás cumplir el acuerdo

En su mensaje, el Gobierno israelí reiteró que Hamás debe acatar los compromisos asumidos en el acuerdo de cese al fuego, entre ellos abandonar el control político de Gaza, desmilitarizar el enclave y avanzar en un proceso de desradicalización.

“La negativa pública de Hamás a desarmarse constituye una violación flagrante del acuerdo”, señala el documento oficial.

Una tregua frágil y bajo tensión

Cabe señalar que la actual tregua contempla una segunda fase que incluye la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la instauración de un gobierno de transición, bajo el auspicio de Estados Unidos y países mediadores.

La primera etapa, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, estableció el cese de hostilidades y el intercambio de rehenes y prisioneros, así como el ingreso de ayuda humanitaria al enclave, aunque con restricciones.

Saldo humano sigue en aumento

Pese al acuerdo, los ataques no se han detenido por completo. Drones israelíes continúan sobrevolando Gaza y se han reportado disparos contra civiles que se acercan a zonas restringidas.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 han muerto más de 70 mil 900 personas, en su mayoría civiles, incluidos más de 20 mil menores, mientras que los heridos superan los 171 mil.

Comentarios