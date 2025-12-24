Podcast
Nacional

Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad

Será hasta el lunes 29 de diciembre que la mandataria federal retome la Mañanera del Pueblo, la cual se celebra en el salón Tesorería de Palacio Nacional

  • 24
  • Diciembre
    2025

Previo a la celebración de la Nochebuena y Navidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó debido a estas fiestas, no se celebrará la conferencia matutina, además, deseo felices fiestas para todo el pueblo.

“Con motivo de las celebraciones, no habrá #MañaneraDelPueblo del miércoles 24 al viernes 26 de diciembre. ¡Feliz Navidad a todo el pueblo de México!”, escribió en su cuenta de X.

Al igual que millones de trabajadores en todo el país, la mandataria comentó que tomará unos días de descanso para pasar las fiestas con su familia en Acapulco.

Recordemos que la presidenta de México es mamá y abuela, por lo que busca tomar unos días de su apretada agenda para compartir con sus seres queridos.

Será hasta el lunes 29 de diciembre que la mandataria federal retome la llamada Mañanera del Pueblo, la cual se celebra en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Agradece Sheinbaum a periodistas que cubren la "Mañanera"

Durante su última conferencia matutina, Sheinbaum Pardo tomó un momento para agradecer a los reporteros que día a día cubren este evento y aprovechó para tomar una fotografía de recuerdo.


