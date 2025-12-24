Aseguran 11 armas y más de 1,500 cartuchos en Sinaloa

Cinco civiles fueron detenidos y un importante arsenal fue asegurado durante distintos operativos de vigilancia realizados en Nuevo Altata, Navolato, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Sinaloa.

Las acciones fueron encabezadas por el Grupo Interinstitucional, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales y estatales.

Operativos coordinados en zona turística

De acuerdo con la SSP, los resultados se lograron como parte de recorridos preventivos de seguridad en distintos puntos de Nuevo Altata, donde participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.

Primer aseguramiento en Punta Esmeralda

Uno de los hechos ocurrió en la privada Punta Esmeralda, donde policías detectaron a dos civiles armados que viajaban a bordo de un Nissan Versa.

Al notar la presencia de las autoridades, los ocupantes intentaron evadirlos, pero fueron interceptados.

Tras la revisión, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo, por lo que ambos sujetos fueron detenidos.

Armas, municiones y equipo táctico asegurados

Derivado de estos y otros hechos en la zona, las autoridades informaron la detención total de cinco personas y el aseguramiento de un arsenal compuesto por:

7 armas largas

4 armas cortas

46 cargadores

1,944 cartuchos de distintos calibres

9 chalecos tácticos

6 placas balísticas

4 bolsas con cartuchos

Un contenedor para cargadores

3 vehículos, dos de ellos con reporte de robo

Caso turnado a la FGR

Tanto los detenidos como las armas, vehículos y demás indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación legal de los implicados.

