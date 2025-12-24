Podcast
Nuevo León

Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias

La Policía de San Pedro realizó un recorrido con Santa Claus en varias colonias para entregar juguetes y espíritu navideño a las familias

Faltando menos de 24 horas para la Navidad, la Policía de San Pedro realizó un recorrido con todo y el disfraz de Santa Claus en varias colonias para entregar juguetes y un poco del espíritu navideño.

Se trató de un gran despliegue de uniformados que desfilaron desde las instalaciones de la dependencia en la colonia La Leona y por la avenida Morones Prieto para llegar a los fraccionamientos.

La primera parada fue en la colonia Los Pinos, donde las familias recibieron a los oficiales desde sus puertas para posteriormente correr a la plaza principal y recibir su juguete.

El despliegue contó con siete policías motorizados, caracterizados como Santa Claus, y entre ellos un Grinch; acompañados del alcalde Mauricio Farah y el secretario de seguridad, José Luis David Kuri, entregaron juguetes y taqueros a las familias de este sector.

El edil sampetrino destacó que este operativo es para reglar un momento tranquilo a las familias durante esta temporada decembrina y crecer la confianza de la institución de seguridad con los habitantes del municipio.


