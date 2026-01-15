Groenlandia defenderá su identidad ante amenazas de Trump

Avaaraq Olsen, alcaldesa de Nuuk, la capital de Groenlandia, afirmó que la población está preparada para defender su identidad y su independencia tras las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre apoderarse de la isla.

De acuerdo con una entrevista con la agencia de noticias EFE, la edil no pudo contener las lágrimas al describir el impacto emocional que la situación ha tenido en la sociedad groenlandesa.

Olsen, integrante del partido socialista democrático Inuit Ataqatigiit, señaló que por primera vez los groenlandeses temen perder sus símbolos y su cultura.

“Nunca habíamos pensado que nos podían robar nuestra bandera. Y da miedo”, dijo, al recordar que Trump llegó a afirmar que Estados Unidos se haría con Groenlandia “por las buenas o por las malas”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense provocaron una reacción inédita de resistencia entre los habitantes de la isla.

La alcaldesa relató que pidió a los empleados municipales colgar la bandera groenlandesa en el ayuntamiento durante la reunión en Washington entre autoridades de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, un gesto que fue replicado espontáneamente en oficinas y ventanas de la ciudad.

Aunque el resultado del encuentro ha dado un ligero respiro a la población, Olsen reconoció que los últimos días han sido de gran tensión.

Señaló que se han registrado episodios de ansiedad entre ciudadanos que temen un ataque o un eventual desplazamiento forzado fuera de la isla.

La alcaldesa subrayó que el impacto ha sido especialmente fuerte entre los niños. Explicó que en las escuelas se ha orientado a los padres sobre cómo tranquilizarlos ante el temor generado por la crisis.

“Ha sido un momento de mucho estrés”, concluyó, aunque admitió que, por ahora, Groenlandia puede “respirar un poco”.

