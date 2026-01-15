Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_alcaldesa_nuuk_groenlandia_b274bf79d2
Internacional

Groenlandia defenderá su identidad ante amenazas de Trump

La alcaldesa de Nuuk advirtió que la población está lista para resistir cualquier intento de control de EUA; reconoció miedo y tensión social

  • 15
  • Enero
    2026

Avaaraq Olsen, alcaldesa de Nuuk, la capital de Groenlandia, afirmó que la población está preparada para defender su identidad y su independencia tras las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre apoderarse de la isla.

De acuerdo con una entrevista con la agencia de noticias EFE, la edil no pudo contener las lágrimas al describir el impacto emocional que la situación ha tenido en la sociedad groenlandesa.

Olsen, integrante del partido socialista democrático Inuit Ataqatigiit, señaló que por primera vez los groenlandeses temen perder sus símbolos y su cultura.

“Nunca habíamos pensado que nos podían robar nuestra bandera. Y da miedo”, dijo, al recordar que Trump llegó a afirmar que Estados Unidos se haría con Groenlandia “por las buenas o por las malas”.

Las declaraciones del mandatario estadounidense provocaron una reacción inédita de resistencia entre los habitantes de la isla.

La alcaldesa relató que pidió a los empleados municipales colgar la bandera groenlandesa en el ayuntamiento durante la reunión en Washington entre autoridades de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, un gesto que fue replicado espontáneamente en oficinas y ventanas de la ciudad.

Aunque el resultado del encuentro ha dado un ligero respiro a la población, Olsen reconoció que los últimos días han sido de gran tensión.

Señaló que se han registrado episodios de ansiedad entre ciudadanos que temen un ataque o un eventual desplazamiento forzado fuera de la isla.

La alcaldesa subrayó que el impacto ha sido especialmente fuerte entre los niños. Explicó que en las escuelas se ha orientado a los padres sobre cómo tranquilizarlos ante el temor generado por la crisis.

“Ha sido un momento de mucho estrés”, concluyó, aunque admitió que, por ahora, Groenlandia puede “respirar un poco”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26016585557378_59bf60db68
Trump sugiere aranceles si no lo apoyan en controlar Groenlandia
IMG_1502_db506d707d
Presentan la segunda edición del Carnaval Tamaulipas 2026
thumbnail_thumbnail_Whats_App_Image_2026_01_15_at_3_19_54_PM_427c924fb9_44195b1e24_8e223b89dd
Tampiqueño recibe acta de nacimiento a sus 26 años de edad
publicidad

Últimas Noticias

AP_26016796759960_af7fceee3a
Inmigrante cubano muere en un centro de detención en Texas
avion_archivo_66d3130703
México descarta afectaciones por avisos de EUA en espacio aéreo
0a927013_f939_4cc8_bd56_aa72e9da923b_c226bacf2b
Camión choca carro y provoca volcadura en la Saltillo–Monterrey
publicidad

Más Vistas

ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela
publicidad
×