Guardia Nacional de Texas se despliega en Chicago ante operativos

Este martes, cerca de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Texas se encuentran en Chicago a la espera de la orden para su despliegue, y a ellos se les suman los 300 de Illinois que se preparan para movilizarse en los próximos días.

Según lo informado por el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, la Guardia Nacional enviada a Chicago permanecerá en el estado por un plazo inicial de 60 días y tendrá como tarea proteger a los agentes de la Patrulla Fronteriza y a otras fuerzas federales que se encuentran en la ciudad.

De acuerdo con una fuente militar anónima citada por The New York Times, las tropas enviadas por Texas llegaron este martes y actualmente se encuentran en el campamento militar de Elwood, al suroeste de la zona metropolitana de Chicago.

A estos 200 efectivos de la Guardia Nacional de Texas, podrían unirse unos 300 miembros de Illinois, quienes están haciendo preparativos para poder iniciar operaciones en los próximos días.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, dijo que se presentarán cargos criminales contra agentes federales que violen la ley durante sus operativos, especialmente aquellos de carácter migratorio.

Desde hace casi 30 días, la ciudad de Illinois se encuentra envuelta en la operación "Midway Blitz", liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes, con la intención de "garantizar la seguridad", han intensificado las detenciones de personas de origen latino, principalmente con el objetivo de deportarlas.

Paralelamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino este martes desde la Sala Oval, junto al primer ministro canadiense Mark Carney, para volver a cargar contra el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson —ambos del Partido Demócrata—, resaltando su "incapacidad" en la gestión de "asuntos de delincuencia".

No obstante, estadísticas oficiales sobre criminalidad del Departamento de Policía de Chicago muestran descensos interanuales, con una reducción de los homicidios del 28 % con respecto al mismo período del año pasado y de casi el 50 % con respecto a hace cuatro años.

