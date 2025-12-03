Cerrar X
Coahuila

Presumen la fuerza de las diferentes corporaciones de Monclova

  03
  Diciembre
    2025

Con el objetivo de mantener la coordinación en seguridad de los diferentes órdenes de gobierno, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez encabezó el Pase de Lista y Revista de las diversas corporaciones.

El Fiscal General señaló que la Mesa Estatal de Seguridad en Coahuila la coordina el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien prioriza la paz y tranquilidad de los coahuilenses; construyendo la seguridad día a día. 

Indicó que es importante que la ciudadanía conozca estos eventos que generalmente se hacen en lo privado, donde ahora pueden ver como los agrupamientos están homologados en armas, municiones; así como se componen las fuerzas estatales y municipales.

Fernández Montañez felicitó a las y los elementos que a diario defienden a Coahuila arriesgando con ello su vida. 

Entre ellos, fue el fortalecimiento al Grupo de Reacción Centro, coordinado esfuerzos tanto con la Fiscalía como con la Secretaría de Seguridad Pública.

El pase lista y revista contó con la presencia del Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez y el Sub Secretario de Operación Policial, Héctor Flores.

Mandos regionales de la Policía Estatal como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto al Director de Seguridad Pública de Monclova,  Gabriel Santos, realizaron el despliegue de fuerza en el antiguamente llamado Estadio Monclova.


