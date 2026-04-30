Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_portaviones_eua_2beacf1ce7
Internacional

'Guerra en Irán ha sido finalizada', asegura el gobierno de Trump

El gobierno de Trump sostiene que el conflicto concluyó con el alto al fuego, aunque persisten bloqueos y dudas legales sobre facultades sin aval del Congreso

  • 30
  • Abril
    2026

Para la Administración de Donald Trump, la guerra con Irán ya terminó.

Este jueves, el gobierno de Estados Unidos argumentó que el conflicto en Medio Oriente finalizó con el alto al fuego iniciado a mediados de abril, una interpretación que le permitiría a la Casa Blanca evitar solicitar la aprobación del Congreso.

La postura refuerza lo expuesto por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ante el Senado afirmó que el cese de hostilidades “prácticamente suspendió la guerra”.

Sin embargo, el gobierno aún no habría cumplido con lo establecido por la Resolución de Poderes de Guerra, que exige la autorización del Congreso para operaciones militares que superen los 60 días.

Un alto funcionario, bajo condición de anonimato, sostuvo que “las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero han terminado”, al señalar que no ha habido intercambios de disparos desde el alto al fuego iniciado el 7 de abril.

Pese a ello, la tensión se mantiene: Irán conserva el control del Estrecho de Ormuz, mientras que la Marina estadounidense continúa con un bloqueo que impide la salida de buques petroleros iraníes.

En este contexto, la interpretación de Washington abre un nuevo frente de debate legal y político, en el que no solo se cuestiona el alcance real del alto al fuego, sino también los límites del poder presidencial en tiempos de conflicto.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

trump_ormuz_bloqueo_047dec5812
Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán
accidente_texas_avioneta_89b4fef75c
Se estrella avioneta en Texas; mueren cinco a bordo
aranceles_trump_carros_53fffddcf4
Impondrá Trump 25% de aranceles a autos de la Unión Europea
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_01_at_12_45_45_PM_a1d55193e8
Desmienten salida de titular de Educación en Tamaulipas
manifestacion_muerte_camila_5c68ef79d2
Exigen justicia tras ataque armado que le costó la vida a joven
trump_ormuz_bloqueo_047dec5812
Trump defiende bloqueo en Ormuz y rechaza oferta de Irán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×