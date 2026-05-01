Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el jueves que los miles de millones de dólares que Estados Unidos le debe al organismo mundial son "no negociables", luego de informes de que Washington había puesto condiciones para liberar los fondos.

La agencia de noticias de desarrollo Devex informó esta semana que dos notas diplomáticas difundidas por Estados Unidos exigían nueve reformas "de impacto rápido" como condición para liberar más fondos, incluyendo mayores recortes de gastos y medidas para contrarrestar la influencia de China en las Naciones Unidas.

"El dinero al que nos referimos se denomina contribuciones obligatorias", declaró Guterres a los periodistas al ser preguntado sobre los informes. "Las contribuciones obligatorias son una obligación de los Estados miembros. No son negociables".

Guterres, quien ha estado liderando los esfuerzos de reforma bajo la presión de los Estados miembros, especialmente de Estados Unidos, dijo que la ONU haría todo lo posible "para asegurarnos de que esta organización sea lo más eficaz y rentable posible, y que pueda brindar servicios a las personas que nos importan".

"Pero son dos cosas distintas", añadió.

Según Devex, los recortes de gastos exigidos por Estados Unidos incluían una reforma del sistema de pensiones de la ONU, la eliminación de los viajes de larga distancia en clase ejecutiva para algunos altos cargos y todos los profesionales de nivel medio, recortes adicionales en los altos rangos de la ONU y una reducción del 10 % en las misiones de mantenimiento de la paz de larga duración e ineficaces.

Según el comunicado, también incluían la exigencia de impedir que China canalizara decenas de millones de dólares anuales a un fondo discrecional alojado en la oficina del secretario general de la ONU, una medida destinada a contrarrestar la influencia china.

La misión estadounidense ante las Naciones Unidas no ha comentado los informes. Estados Unidos ha declarado repetidamente que seguirá presionando a las Naciones Unidas para que se reformen, tras anunciar su retirada de decenas de organismos de la ONU este año y recortar millones de dólares en financiación el año pasado.

En enero, Guterres advirtió que la ONU se enfrentaba a un "colapso financiero inminente" debido a las cuotas impagadas, la mayoría de las cuales corresponden a Estados Unidos. En febrero, la ONU declaró que Estados Unidos había pagado unos $160 millones de dólares de los más de $4,000 millones que adeuda al organismo internacional.

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