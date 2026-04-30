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Internacional

Panamá estrecha relaciones con China, a pesar de presiones de EUA

El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó que hay una disputa por los puertos e irá a arbitraje internacional. También descartó conflicto con Pekín

  • 30
  • Abril
    2026

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que su país mantiene una relación positiva con China a pesar de estar envuelto en una disputa entre la superpotencia asiática y Estados Unidos, y defendió la adquisición por parte de Panamá de los contratos portuarios que estaban en manos de la empresa hongkonesa CK Hutchison.

Tras recibir lo que calificó de mensaje de "alto nivel" del gobierno chino, habló en una rueda de prensa habitual en la que reconocía que la disputa sobre los contratos portuarios sería dirimida por tribunales de arbitraje internacionales y que no constituía un asunto entre los gobiernos panameño y chino.

El mensaje, recibido a través del embajador de China en Panamá, denotaba un acercamiento más amistoso, aun cuando señalaba un aumento constante de detenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en China.

"En cierto modo, nos vemos arrastrados como por una marea por el resultado de un problema entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China", declaró Mulino a los periodistas.

El Canal de Panamá gestiona el 5% del comercio marítimo mundial, lo que convierte el control de sus puertos de entrada en un punto álgido de tensión geopolítica entre Washington y Pekín.

CK Hutchison, a través de su filial local Panama Ports Company, perdió las concesiones portuarias que había mantenido durante casi tres décadas tras una decisión del Tribunal Supremo de Panamá en enero, que fue ampliamente considerada como relacionada con la presión de Estados Unidos para limitar la influencia china sobre la estratégica vía marítima.


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