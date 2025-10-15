Cerrar X
Internacional

Haití registra más de 1.4 millones de desplazados: OIM

Haití rompe récord de desplazamientos internos, con más de 1.4 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares en lo que va de 2025

  • 15
  • Octubre
    2025

La violencia y la inestabilidad en Haití han provocado un número récord de desplazamientos internos, con más de 1.4 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares en lo que va de 2025, informó este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Esta cifra representa un aumento del 36% respecto a finales de 2024, según el último informe de la Matriz de Seguimiento de Desplazados (DTM) de la organización.

El informe señala que la crisis se extiende más allá de la capital, ya que cerca del 64 % de los desplazamientos se han registrado fuera de Puerto Príncipe, especialmente en los departamentos del Centro y Artibonite.

Los campamentos de desplazados están superpoblados y carecen de servicios básicos, mientras que el número de campamentos espontáneos ha aumentado de 142 en diciembre pasado a 238 en la actualidad.

Las comunidades locales soportan la mayor carga, acogiendo al 85% de los desplazados pese a sus limitados recursos. 

Las mujeres y los niños son los más afectados, representando más de la mitad de las personas desplazadas. Muchas familias se han separado, enviando a sus hijos a vivir con familiares en zonas más seguras.

A lo largo de la frontera con la República Dominicana, las comunidades enfrentan presión adicional, tras el regreso de más de 207,000 haitianos deportados desde enero de 2025.

La OIM ha ampliado sus operaciones fuera de Puerto Príncipe, brindando refugio de emergencia, agua potable, atención médica, apoyo psicosocial y oportunidades de subsistencia a las familias vulnerables. La organización hizo un llamado a la comunidad internacional para aumentar la financiación y el acceso a la ayuda, así como invertir en soluciones a largo plazo que mitiguen las causas del desplazamiento.

“Sin un apoyo inmediato y sostenido, el sufrimiento de cientos de miles de haitianos desplazados y deportados no hará más que agravarse”, advirtió la OIM. Para la jefa de misión en Haití, Grégoire Goodstein, la crisis exige una respuesta mayor y sostenida, combinando la generosidad de las comunidades locales con un renovado apoyo internacional para restaurar la dignidad y ofrecer alternativas duraderas.


Comentarios

