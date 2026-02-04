Podcast
Internacional

Dan cadena perpetua a responsable de segundo atentado de Trump

Aunque el abogado del criminal solicitó 20 años de prisión con sentencia obligatoria de siete años por la posesión de armas de fuego, esta le fue negada

  • 04
  • Febrero
    2026

Autoridades de Estados Unidos dieron este miércoles cadena perpetua al hombre que intentó asesinar al presidente Donald Trump en el segundo atentado sufrido por el entonces candidato presidencial en un campo de golf de Florida.

La jueza federal de distrito Aileen Cannon fue quien dictó la sentencia a Ryan Routh en la sala de audiencias de Fort Pierce.

De acuerdo con el abogado del mandatario republicano, fue solicitada la cadena perpetua sin libertad condicional debido a que el señalado continúa sin arrepetirse de perpetrar este intento de homicidio.

Ryan Routh fue condenado por intentar asesinar al entonces candidato presidencial, usar un arma de fuego en apoyo de un crimen, agredir a un agente federal, poseer un arma de fuego teniendo antecedentes penales y usar un arma con un número de serie alterado.

"Routh sigue sin arrepentirse de sus crímenes, nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo, y su vida demuestra un desprecio casi total por la ley", se indica en el memorándum.

Aunque el abogado del criminal solicitó 20 años de prisión con sentencia obligatoria de siete años por la posesión de armas de fuego, esta le fue negada.

Routh ofreció intercambiar su vida en un canje de prisioneros con personas injustamente detenidas en otros países, y dijo que aún estaba en pie una oferta para que Trump "descargue sus frustraciones en mi cara".

"Sólo un cuarto de pulgada más atrás y nadie tendría que lidiar con todo este lío, pero yo siempre fallo en todo", escribió Routh.

Acusado de atentado contra Trump hizo una nota con su plan

El hombre acusado en el aparente intento de asesinato de Donald Trump en un campo de golf en Florida dejó una nota diciendo que quería matar al expresidente y tenía en su auto una lista escrita a mano de fechas y lugares donde el exmandatario iba a comparecer, informó este lunes el Departamento de Estado.

dan-condena-perpetua-donald-trump.jpg

Las aseveraciones están incluidas en un memorándum registrado previo a una audiencia este lunes en que el Departamento de Justicia previsiblemente argumentará que Ryan Wesley Routh, de 58 años, debe permanecer detenido mientras el caso avanza.

Aquí te presentamos la nota completa: Acusado de atentado contra Trump hizo una nota con su plan

 

 


