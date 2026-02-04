Podcast
Nacional

Rocha y García Harfuch revisan estrategia de seguridad en Sinaloa

Autoridades federales y estatales evaluaron en Culiacán la estrategia de seguridad en Sinaloa, con énfasis en coordinación y reducción de homicidios

  • 04
  • Febrero
    2026

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezaron este miércoles 4 de febrero de 2026 la reunión de la Mesa de Construcción de la Paz en Culiacán, donde se evaluaron las estrategias de seguridad que se aplican en la entidad.

El encuentro reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de analizar de manera interinstitucional las acciones operativas y fortalecer la coordinación entre las corporaciones responsables de la seguridad pública.

Durante la sesión participaron representantes del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, así como dependencias vinculadas a la seguridad y la procuración de justicia.

En la mesa se revisaron indicadores, operativos en curso y líneas de acción prioritarias para la prevención del delito y el combate a la delincuencia.

El mandatario estatal agradeció el respaldo del Gobierno federal, en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del secretario García Harfuch y de las Fuerzas Armadas, por mantener y reforzar la estrategia de seguridad en Sinaloa.

Rocha Moya destacó que el trabajo conjunto entre instituciones permite avanzar en la recuperación de la tranquilidad y generar condiciones para el desarrollo de la vida social y económica de la entidad, en un contexto marcado por recientes hechos de violencia.

Subrayó que la Mesa de Construcción de la Paz se mantiene como un espacio permanente de análisis y coordinación, donde las autoridades revisan de forma periódica el rumbo de la estrategia de seguridad en el estado.

Sheinbaum destaca baja en homicidios

En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el secretario García Harfuch acudió a Sinaloa para “revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer”.

La mandataria federal destacó que ha disminuido el número de homicidios en la entidad, a pesar de la ola de violencia registrada tras la división de un grupo delictivo, ruptura que se originó luego de que uno de sus líderes fuera llevado a Estados Unidos, situación que derivó en una pugna interna.


