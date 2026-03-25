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Internacional

Trump retomará viaje a China en mayo tras aplazarlo por guerra

Donald Trump viajará a China el 14 y 15 de mayo para reunirse con Xi Jinping. La visita fue reprogramada en medio del conflicto con Irán

  • 25
  • Marzo
    2026

La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Beijing los próximos 14 y 15 de mayo para sostener una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, en un contexto marcado por tensiones internacionales.

El encuentro había sido pospuesto luego de que el mandatario estadounidense decidiera permanecer en Washington para supervisar la estrategia de su país en el conflicto en Irán, en el que también participa Israel.

Visita reprogramada en medio de la crisis

Inicialmente, Trump planeaba viajar a China a finales de marzo, sin embargo la escalada del conflicto en Medio Oriente obligó a modificar la agenda.

A pesar de que la guerra con Irán continúa, la visita fue reactivada y ahora se mantiene en pie como un movimiento diplomático clave para Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt aseguró que existe un panorama optimista sobre la evolución del conflicto.

“Siempre hemos estimado entre cuatro y seis semanas”, declaró al ser cuestionada sobre la duración prevista de la crisis, sugiriendo que podría haber avances antes de la reunión.

El viaje llevaba meses en preparación, pero comenzó a complicarse cuando Washington presionó a Beijing y a otras potencias para reforzar la seguridad en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el tránsito global de petróleo.

En días recientes, Trump adelantó que estaba “reiniciando” la visita tras conversar con el gobierno chino.

“Estamos trabajando con China, a ellos les pareció bien. Espero con interés ver al presidente Xi”, declaró el mandatario, quien también afirmó que su contraparte china comparte esa disposición.

Relación bilateral en juego

La reunión entre ambos líderes ocurre en un momento delicado para la relación entre las dos principales economías del mundo.

Además del conflicto en Irán, la cumbre podría servir para afianzar una frágil tregua comercial entre Washington y Beijing, que ha enfrentado tensiones en los últimos años.

Ormuz, un punto de presión global

Uno de los factores que tensaron la agenda fue la solicitud de Estados Unidos para que China y otros países participaran en la protección del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el suministro energético mundial.

Aunque Trump ha insistido en la importancia de esa colaboración, también ha señalado que su país puede actuar de manera independiente si no recibe apoyo.


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