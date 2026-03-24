Departamento de Guerra endurece política de prensa en Pentágono

El Departamento de Guerra de Estados Unidos endureció este martes las restricciones a la prensa dentro del Pentágono.

En el marco de una política restrictiva, el Pentágono dio a conocer que movilizará a los periodistas hacia un anexo externo fuera de su edificio central, luego de que un juez federal declarara como inconstitucional una política del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El Departamento de Guerra justificó el traslado del área de prensa con la incapacidad de garantizar adecuadamente la seguridad dentro del edificio pentagonal con la prensa trabajando en su interior.

Es por ello que el vocero Sean Parnell, anunció el cierre del "Corredor de Corresponsales", donde los periodistas trabajaron durante décadas.

Juez anula política de restricción contra prensa

Este traslado se originó después de que un juez federal declaró como ilegal la política propuesta por Hegseth, en la que estipula la restricción del acceso de la prensa a sus instalaciones, al considerar que violaba la Primera Enmienda y el debido proceso.

El juez Paul Friedman, del Tribunal de Distrito de Washington, sostuvo que esta normativa otorgaba al Pentágono un poder excesivamente amplio y arbitrario para retirar acreditaciones a reporteros, por lo que subrayó que dicha propuesta carece de directrices precisas, por lo que atribuyó las acciones como censura.

"carece de directrices precisas para garantizar que los periodistas puedan ejercer sus funciones sin riesgo de sanción",

A continuación te presentamos algunos de los lineamientos propuestos por el responsable del Departamento de Estado:

Limitar el acceso físico a las instalaciones

Uso de las fuentes

Sanciones por solicitar información de interés público sin previo avisso

Esto provocó que periodistas con más de 30 años como corresponsales en el Pentágono entregaran sus credenciales, incluidos medios como New York Times, Washington Post, Politico, las agencias Reuters y Associated Press.

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