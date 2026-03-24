Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
pentagono_estados_unidos_7a21f9588e
Internacional

Departamento de Guerra endurece política de prensa en Pentágono

El vocero Sean Parnell anunció el cierre del 'Corredor de Corresponsales', donde periodistas de reconocidos medios trabajaron durante más de 30 años

  • 24
  • Marzo
    2026

El Departamento de Guerra de Estados Unidos endureció este martes las restricciones a la prensa dentro del Pentágono.

En el marco de una política restrictiva, el Pentágono dio a conocer que movilizará a los periodistas hacia un anexo externo fuera de su edificio central, luego de que un juez federal declarara como inconstitucional una política del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El Departamento de Guerra justificó el traslado del área de prensa con la incapacidad de garantizar adecuadamente la seguridad dentro del edificio pentagonal con la prensa trabajando en su interior.

Es por ello que el vocero Sean Parnell, anunció el cierre del "Corredor de Corresponsales", donde los periodistas trabajaron durante décadas.

Juez anula política de restricción contra prensa

Este traslado se originó después de que un juez federal declaró como ilegal la política propuesta por Hegseth, en la que estipula la restricción del acceso de la prensa a sus instalaciones, al considerar que violaba la Primera Enmienda y el debido proceso.

El juez Paul Friedman, del Tribunal de Distrito de Washington, sostuvo que esta normativa otorgaba al Pentágono un poder excesivamente amplio y arbitrario para retirar acreditaciones a reporteros, por lo que subrayó que dicha propuesta carece de directrices precisas, por lo que atribuyó las acciones como censura.

"carece de directrices precisas para garantizar que los periodistas puedan ejercer sus funciones sin riesgo de sanción",

A continuación te presentamos algunos de los lineamientos propuestos por el responsable del Departamento de Estado:

  • Limitar el acceso físico a las instalaciones
  • Uso de las fuentes
  • Sanciones por solicitar información de interés público sin previo avisso

Esto provocó que periodistas con más de 30 años como corresponsales en el Pentágono entregaran sus credenciales, incluidos medios como New York Times, Washington Post, Politico, las agencias Reuters y Associated Press.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Maquila_dca8711e72
Advierten impacto económico por crisis en maquilas de Matamoros
estrecho_bab_iran_7bd8a5947e
Irán advierte con cerrar estrecho de Bab al Mandeb si EUA invade
trump_china_0b9f30f671
Trump retomará viaje a China en mayo tras aplazarlo por guerra
publicidad

Últimas Noticias

2026_f84e5893c4
Regresan actividades en escuela primaria tras incidente
Whats_App_Image_2026_03_25_at_5_49_09_PM_84cbf1eade
Piden alcaldes resolver el presupuesto para atender problemáticas
Mauricio_Farah_b9ed678e7e
Afirma Farah que interconexión Mauricio Fernández está avanzando
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
IMG_7012_093e598e11
Aprueban nueva ley educativa; refuerzan inclusión
publicidad
×