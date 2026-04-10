Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
tripulacion_artemis_ii_busca_record_de_distancia_con_la_tierra_66c1dc382f
Internacional

Hoy regresa a la Tierra la misión lunar Artemis II. Así volverá

Se espera que el aterrizaje tenga lugar a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, en un área estimada de 2.000 millas náuticas del Pacífico

  • 10
  • Abril
    2026

Este viernes, los cuatro astronautas que lograron llegar a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo deben realizar la maniobra de regreso a la Tierra.

Este proceso es tan crítico como el despegue, pues la caída tendrá una velocidad 45 veces superior a la de un avión y temperaturas que rozan la mitad de las de la superficie del Sol.

Se espera que el aterrizaje tenga lugar a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, en un área estimada de 2.000 millas náuticas (3.704 kms) de Pacífico.

luna tierra artemis ii.jpg

Vivirán astronautas de la Artemis II momentos críticos

A bordo de la cápsula Orión, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen no solo sentirán multiplicado por cuatro su peso durante la caída, sino que también se enfrentarán a temperaturas extremas, poniendo todas sus esperanzas en el escudo térmico, otra de las pruebas de fuego de la misión Artemis II.

Los más de ocho minutos de riesgo que significó el despegue de Artemis II el 1 de abril pasado en Florida fueron ejecutados de forma impecable por la NASA, que hoy enfrenta unos 13 minutos críticos de reingreso una vez que la cápsula entra a la atmósfera terrestre, culminando con una zambullida de Orión a "un par de cientos de millas" de la costa de San Diego.

Así será el regreso a la Tierra en la cápsula Orión 

La cápsula se separará del módulo de servicio 42 minutos antes de la zambullida, antes de entrar en la atmósfera, y una docena de propulsores asegurarán que esté correctamente orientada cuando esté aproximadamente a 120 kilómetros (75 millas) por encima de la superficie terrestre.

sheinbaum-artemis-2.jpg

Esta “bola de fuego”, como la llamó Glover, entrará en la atmósfera terrestre a una velocidad mayor de 40.200 kilómetros por hora , decelerando a una razón de hasta cuatro veces la fuerza de la gravedad.

La prueba del escudo térmico de Orión será crucial para proteger la cápsula y su tripulación de temperaturas de unos 2.760 °C.

Orión desplegará 11 paracaídas en fases sucesivas. Desplegados a unos 2.700 metros y a 210 kilómetros por hora (130 mph), reducirán su velocidad a menos de 32 kilómetros por hora (20 mph).

artemis-2.jpg

Un viaje infinito abordo de Orión 

Orión habrá viajado más de 640 mil millones de kilómetros cuando americe y sea recuperada por las fuerzas armadas de EUA. Recuperar a los astronautas, tardará entre 30 y 45 minutos.

La directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis, Lili Villarreal, espera que la recogida sea tan “exitosa” como la de Artemis I en 2022, que no fue tripulada. Ella dijo que los buzos serán los primeros en acercarse a Orión para evaluar el aire y el agua alrededor. Además, asegurarán de que sea seguro salir para los cuatro astronautas.

Ellos los ayudarán a subir a una plataforma inflable, en la que los recogerán dos helicópteros y los llevarán a la enfermería de un barco, para hacer otras revisiones médicas en tierra y posteriormente trasladarlos a Houston (Texas).

AQUÍ PUEDES SEGUIR LA TRANSMISIÓN DE LA MISIÓN DEL ARTEMIS II


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

america_aterriza_avion_105ddec06c
Aterriza de emergencia avión del Club América en Miami
16efcc81df4519c185bc1b40a0b6fe2b21431916_1_3cb0c2fdd9
Artemis II inicia maniobra clave para regresar a la Tierra
astronautas_artemis_ii_salen_influencia_lunar_8d119887a6
Astronautas de Artemis II salen de influencia lunar, según NASA
publicidad

Últimas Noticias

maribel_guardia_julian_figueroa_bc134ba179
Maribel Guardia mantiene las cenizas de Julián Figueroa
EH_UNA_FOTO_65_fd539cf6b0
Sheinbaum promete más recursos para vivienda tras plan B
papa_leon_f1c27946dd
Papa clama por la paz global: '¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz!'
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
publicidad
×