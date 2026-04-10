Hoy regresa a la Tierra la misión lunar Artemis II. Así volverá

Este viernes, los cuatro astronautas que lograron llegar a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo deben realizar la maniobra de regreso a la Tierra.

Este proceso es tan crítico como el despegue, pues la caída tendrá una velocidad 45 veces superior a la de un avión y temperaturas que rozan la mitad de las de la superficie del Sol.

Se espera que el aterrizaje tenga lugar a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, en un área estimada de 2.000 millas náuticas (3.704 kms) de Pacífico.

Vivirán astronautas de la Artemis II momentos críticos

A bordo de la cápsula Orión, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen no solo sentirán multiplicado por cuatro su peso durante la caída, sino que también se enfrentarán a temperaturas extremas, poniendo todas sus esperanzas en el escudo térmico, otra de las pruebas de fuego de la misión Artemis II.

Los más de ocho minutos de riesgo que significó el despegue de Artemis II el 1 de abril pasado en Florida fueron ejecutados de forma impecable por la NASA, que hoy enfrenta unos 13 minutos críticos de reingreso una vez que la cápsula entra a la atmósfera terrestre, culminando con una zambullida de Orión a "un par de cientos de millas" de la costa de San Diego.

Así será el regreso a la Tierra en la cápsula Orión

La cápsula se separará del módulo de servicio 42 minutos antes de la zambullida, antes de entrar en la atmósfera, y una docena de propulsores asegurarán que esté correctamente orientada cuando esté aproximadamente a 120 kilómetros (75 millas) por encima de la superficie terrestre.

Esta “bola de fuego”, como la llamó Glover, entrará en la atmósfera terrestre a una velocidad mayor de 40.200 kilómetros por hora , decelerando a una razón de hasta cuatro veces la fuerza de la gravedad.

La prueba del escudo térmico de Orión será crucial para proteger la cápsula y su tripulación de temperaturas de unos 2.760 °C.

Orión desplegará 11 paracaídas en fases sucesivas. Desplegados a unos 2.700 metros y a 210 kilómetros por hora (130 mph), reducirán su velocidad a menos de 32 kilómetros por hora (20 mph).

Un viaje infinito abordo de Orión

Orión habrá viajado más de 640 mil millones de kilómetros cuando americe y sea recuperada por las fuerzas armadas de EUA. Recuperar a los astronautas, tardará entre 30 y 45 minutos.

La directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis, Lili Villarreal, espera que la recogida sea tan “exitosa” como la de Artemis I en 2022, que no fue tripulada. Ella dijo que los buzos serán los primeros en acercarse a Orión para evaluar el aire y el agua alrededor. Además, asegurarán de que sea seguro salir para los cuatro astronautas.

Ellos los ayudarán a subir a una plataforma inflable, en la que los recogerán dos helicópteros y los llevarán a la enfermería de un barco, para hacer otras revisiones médicas en tierra y posteriormente trasladarlos a Houston (Texas).

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