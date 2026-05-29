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Escena

Promete Susana Zavaleta una noche inolvidable en Saltillo

Un homenaje “Homenaje al Divo: Juan Gabriel” acompañada por la Camerata de Coahuila y el tenor Carlos Alberto Velázquez.

  • 29
  • Mayo
    2026

Susana Zavaleta pretende rendir un homenaje inolvidable a uno de los artistas más emblemáticos de México y Latinoamérica con el concierto “Homenaje al Divo: Juan Gabriel”, el próximo jueves 11 de junio.

La monclovense estará acompañada por la Camerata de Coahuila y el tenor Carlos Alberto Velázquez, además del Mariachi de Tecatitlán a partir de las 20:00 horas.

“Creo que esa noche va a ser completamente mágica, estamos invitando a los viñedos a que se unan a este gran evento, vivimos tiempos muy difíciles y vale la pena estar unidos todos en este movimiento que tiene que ver con el arte, la música y nuestros ídolos”.

Zavaleta remembró que Juan Gabriel fue un artista que rompió las barreras artísticas y culturales de México, lo que lo coloca entre la élite artística de todo el continente y más allá.


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