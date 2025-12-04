Podcast
Impone EUA restricciones de visa a directivos de empresa mexicana

Estados Unidos anunció restricciones de visa contra altos cargos de una empresa de transporte mexicana acusados de facilitar viajes para migrantes irregulares

El Gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles nuevas restricciones de visado contra ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México, a quienes acusa de “facilitar la inmigración ilegal” hacia territorio estadounidense.

El Departamento de Estado no detalló cuántas personas fueron sancionadas ni reveló sus identidades, pero aseguró que las investigaciones muestran un patrón de apoyo logístico a redes migratorias.

De acuerdo con el comunicado, estos individuos habrían organizado el traslado de extranjeros, incluidos menores, desde diversas regiones del Caribe hasta puntos de tránsito en Centroamérica.

Desde ahí, muchos fueron interceptados en su intento por ingresar de manera irregular a Estados Unidos.

“No toleraremos que se socave nuestra seguridad”, advierte Washington

La medida busca impedir que los sancionados puedan entrar a Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, la empresa presuntamente ofrecía servicios de viaje “diseñados principalmente” para personas que buscaban cruzar sin documentos.

“Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración”, señaló la dependencia, que además aseguró que la administración del presidente Donald Trump hará que “quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias”.

 

 


