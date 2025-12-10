Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_4810711677
Internacional

Nobel exige a Maduro aceptar comicios y dejar el poder

El Comité Nobel pidió a Nicolás Maduro reconocer los resultados de 2024 y renunciar para una transición democrática en Venezuela

  • 10
  • Diciembre
    2025

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó al mandatario venezolano Nicolás Maduro a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo para iniciar una transición pacífica hacia la democracia, afirmando que esa es “la voluntad del pueblo venezolano”.

Críticas al régimen y reconocimiento a la oposición

Durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, Frydnes aseguró que María Corina Machado y la oposición han encendido “una llama que ninguna tortura, mentira o miedo podrán apagar”. Añadió que la líder opositora, quien no llegó a tiempo al acto, ha abogado por la defensa pacífica de los derechos, solicitando apoyo internacional sin pedir una intervención militar.

El presidente del Comité Nobel acusó al gobierno de Maduro de convertir a Venezuela en “un Estado brutal y autoritario”, marcado por una crisis humanitaria y económica que contrasta con la riqueza de una “pequeña élite protegida por el poder y la impunidad”.

También calificó como “una de las mayores crisis de refugiados del mundo” la migración de más de 8 millones de venezolanos, equivalente a una cuarta parte de la población.

Denuncias de tortura y muerte bajo custodia

Frydnes advirtió que mientras en Oslo se entregaba el Nobel, “personas inocentes están encerradas en celdas oscuras” en Venezuela, escuchando “los gritos de presos torturados”.

Señaló como ejemplo el fallecimiento del exgobernador Alfredo Díaz en la sede del Sebin, que describió como “la mayor cámara de tortura de América Latina”.

MADURO.avif

Manipulación, autoritarismo y apoyo externo

El líder del Comité Nobel acusó a Caracas de manipular la imagen de la oposición para presentarse como garante de la paz y denunció que regímenes autoritarios del mundo comparten técnicas de represión.

Aseguró que detrás de Maduro se encuentran Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, quienes aportarían armas, sistemas de vigilancia y vías económicas.

Frydnes destacó la movilización ciudadana durante los comicios de 2024, especialmente la recolección y resguardo de actas, calificándola como un hecho “sin precedentes en Venezuela y quizá en el mundo”.

maduro-llamada-trump.jpg

Concluyó con un mensaje a los venezolanos: “Que sepan que el mundo no les da la espalda. Que la libertad se acerca. Y que Venezuela volverá a ser un país pacífico y democrático”.

El Comité Nobel cerró su intervención subrayando que la oposición democrática venezolana debe recibir apoyo internacional, no indiferencia.

“El futuro puede tomar muchas formas, pero el presente es uno solo, y es horroroso”, afirmó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

machado_sheinbaum_ae34d94a23
Evita Sheinbaum opinar sobre Premio Nobel a María Machado
EH_UNA_FOTO_47_fb9b04293b
María Corina Machado afirma partir de Venezuela con ayuda de EUA
Whats_App_Image_2025_12_10_at_7_07_16_PM_ff8f83f008
Venezuela denuncia 'robo descarado' de petrolero por parte de EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_53_2c2e1ba935
Estado aceptaría que diputados no aprueben aumento en ISN
Adelantan_visita_a_la_Basilica_para_evitar_aglomeraciones_Virgen_de_Guadalupe_12_de_diciembre_Basilica_de_Guadalupe_303c72d72d
Adelantan su visita a la Basílica para evitar aglomeraciones
EH_UNA_FOTO_54_bb4cc62067
Investigan restos óseos hallados en vivienda de San Nicolás
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
publicidad
×