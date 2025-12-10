Nobel exige a Maduro aceptar comicios y dejar el poder

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó al mandatario venezolano Nicolás Maduro a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo para iniciar una transición pacífica hacia la democracia, afirmando que esa es “la voluntad del pueblo venezolano”.

Críticas al régimen y reconocimiento a la oposición

Durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, Frydnes aseguró que María Corina Machado y la oposición han encendido “una llama que ninguna tortura, mentira o miedo podrán apagar”. Añadió que la líder opositora, quien no llegó a tiempo al acto, ha abogado por la defensa pacífica de los derechos, solicitando apoyo internacional sin pedir una intervención militar.

El presidente del Comité Nobel acusó al gobierno de Maduro de convertir a Venezuela en “un Estado brutal y autoritario”, marcado por una crisis humanitaria y económica que contrasta con la riqueza de una “pequeña élite protegida por el poder y la impunidad”.

También calificó como “una de las mayores crisis de refugiados del mundo” la migración de más de 8 millones de venezolanos, equivalente a una cuarta parte de la población.

Denuncias de tortura y muerte bajo custodia

Frydnes advirtió que mientras en Oslo se entregaba el Nobel, “personas inocentes están encerradas en celdas oscuras” en Venezuela, escuchando “los gritos de presos torturados”.

Señaló como ejemplo el fallecimiento del exgobernador Alfredo Díaz en la sede del Sebin, que describió como “la mayor cámara de tortura de América Latina”.

Manipulación, autoritarismo y apoyo externo

El líder del Comité Nobel acusó a Caracas de manipular la imagen de la oposición para presentarse como garante de la paz y denunció que regímenes autoritarios del mundo comparten técnicas de represión.

Aseguró que detrás de Maduro se encuentran Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, quienes aportarían armas, sistemas de vigilancia y vías económicas.

Frydnes destacó la movilización ciudadana durante los comicios de 2024, especialmente la recolección y resguardo de actas, calificándola como un hecho “sin precedentes en Venezuela y quizá en el mundo”.

Concluyó con un mensaje a los venezolanos: “Que sepan que el mundo no les da la espalda. Que la libertad se acerca. Y que Venezuela volverá a ser un país pacífico y democrático”.

El Comité Nobel cerró su intervención subrayando que la oposición democrática venezolana debe recibir apoyo internacional, no indiferencia.

“El futuro puede tomar muchas formas, pero el presente es uno solo, y es horroroso”, afirmó.

