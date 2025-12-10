Podcast
Coahuila

Inicia pago de aguinaldo a maestros jubilados de la sección 38

Maestros jubilados de la Sección 38 comenzaron a recibir su aguinaldo; viudas, hijos y pensionados fueron los primeros, y el pago seguirá para UAdeC y UAAAN

  • 10
  • Diciembre
    2025

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) informó oficialmente que los maestros jubilados de la Sección 38 comenzaron a recibir su aguinaldo, beneficio que reconoce los años dedicados al servicio educativo. El director del organismo, Osvaldo Aguilar, confirmó que el pago se realizó tal como estaba programado, garantizando que quienes entregaron su vida laboral a la enseñanza reciban en tiempo y forma esta prestación.

Desde las cuatro de la tarde del miércoles 10 de diciembre, los pensionados comenzaron a ver reflejado el depósito, el cual se dispersó por grupos. Entre los primeros beneficiados se encuentran viudas, hijos derechohabientes y maestros pensionados que aún viven, todos ellos incluidos dentro del esquema de pagos previsto por la institución. El proceso, según se indicó, avanzó sin contratiempos y seguirá su curso para abarcar a la totalidad de los afiliados.

Aguilar adelantó que, en los próximos días, esta misma dinámica se extenderá a otros trabajadores de la educación en el estado. Entre ellos, los sindicalizados de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), quienes también recibirán su respectiva prestación navideña.


