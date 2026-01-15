Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe

Fuerzas de Estados Unidos anunciaron este jueves la incautación del buque petrolero Verónica en aguas del mar Caribe, el sexto barco detenido en las últimas semanas por su presunta relación con el comercio de petróleo venezolano y la supuesta violación de sanciones.

Operación coordinada en alta mar

La acción se llevó a cabo en una operación conjunta entre marines, marineros y equipos tácticos de la Guardia Costera, que abordaron el tanque Verónica en una maniobra coordinada desde el portaaviones USS Gerald R. Ford.

Las autoridades informaron que la incautación se realizó “sin incidentes” y en cumplimiento de una cuarentena marítima impuesta para buques sancionados.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó imágenes y un breve video en redes sociales que muestran helicópteros y tropas descendiendo sobre la cubierta del barco, mientras detallaba que el buque había pasado por aguas venezolanas y operaba presuntamente en desafío a las restricciones impuestas por Washington.

Early this morning, a Coast Guard tactical team conducted a pre-dawn boarding and seizure of Motor Tanker Veronica in the Caribbean. As another sanctioned ghost fleet tanker, Motor Tanker Veronica had previously passed through Venezuelan waters, and was operating in defiance of… pic.twitter.com/MyWyQGH1h0 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 15, 2026

Sexta intervención en semanas recientes

La captura del Verónica marca la sexta incautación de una embarcación petrolera relacionada con Venezuela desde finales de 2025, como parte de la denominada Operación Southern Spear, diseñada para hacer cumplir la normativa sobre sanciones a envíos de crudo.

Entre las naves interceptadas en semanas recientes se incluyen otros tanqueros que, según Estados Unidos, evadían controles alrededor de las exportaciones de petróleo.

El barco, que estaba registrado bajo bandera de Guyana, había sido observado anclado frente a Aruba con crudo parcialmente cargado antes de su captura.

Registros previos muestran que el mismo buque navegó con otros nombres y banderas, práctica común entre embarcaciones que operan en comercio sancionado.

Objetivo declarado de Washington

Por su parte, las autoridades de EUA han enmarcado estas acciones dentro del cumplimiento de la ley y la defensa de la seguridad regional, argumentando que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”.

