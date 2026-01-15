Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
eua_buque_venezuela_ca370360d1
Internacional

Incauta EUA otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe

Fuerzas de Estados Unidos incautaron el buque petrolero Verónica en el Caribe por supuestos vínculos con Venezuela y violar sanciones

  • 15
  • Enero
    2026

Fuerzas de Estados Unidos anunciaron este jueves la incautación del buque petrolero Verónica en aguas del mar Caribe, el sexto barco detenido en las últimas semanas por su presunta relación con el comercio de petróleo venezolano y la supuesta violación de sanciones.

Operación coordinada en alta mar

La acción se llevó a cabo en una operación conjunta entre marines, marineros y equipos tácticos de la Guardia Costera, que abordaron el tanque Verónica en una maniobra coordinada desde el portaaviones USS Gerald R. Ford.

Las autoridades informaron que la incautación se realizó “sin incidentes” y en cumplimiento de una cuarentena marítima impuesta para buques sancionados.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó imágenes y un breve video en redes sociales que muestran helicópteros y tropas descendiendo sobre la cubierta del barco, mientras detallaba que el buque había pasado por aguas venezolanas y operaba presuntamente en desafío a las restricciones impuestas por Washington.

Sexta intervención en semanas recientes

La captura del Verónica marca la sexta incautación de una embarcación petrolera relacionada con Venezuela desde finales de 2025, como parte de la denominada Operación Southern Spear, diseñada para hacer cumplir la normativa sobre sanciones a envíos de crudo.

Entre las naves interceptadas en semanas recientes se incluyen otros tanqueros que, según Estados Unidos, evadían controles alrededor de las exportaciones de petróleo.

El barco, que estaba registrado bajo bandera de Guyana, había sido observado anclado frente a Aruba con crudo parcialmente cargado antes de su captura.

Registros previos muestran que el mismo buque navegó con otros nombres y banderas, práctica común entre embarcaciones que operan en comercio sancionado.

Objetivo declarado de Washington

Por su parte, las autoridades de EUA han enmarcado estas acciones dentro del cumplimiento de la ley y la defensa de la seguridad regional, argumentando que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Poder_Judicial_de_la_Federacion_3e1200712b
Sancionan a dos funcionarios judiciales por irregularidades
inapam_coahuila_9e540fa0ca
Adultos mayores acceden a beneficios con la credencial INAPAM
trafico_armas_sheinbaum_trump_3bc105aa26
Sheinbaum destaca avances en cooperación México-EUA contra drogas
publicidad

Últimas Noticias

AP_26016796759960_af7fceee3a
Inmigrante cubano muere en un centro de detención en Texas
avion_archivo_66d3130703
México descarta afectaciones por avisos de EUA en espacio aéreo
0a927013_f939_4cc8_bd56_aa72e9da923b_c226bacf2b
Camión choca carro y provoca volcadura en la Saltillo–Monterrey
publicidad

Más Vistas

ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela
publicidad
×