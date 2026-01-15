Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
eua_ejercito_carteles_7991d23331
Internacional

EUA quiere que su ejército combata a cárteles en México: NYT

Estados Unidos intensificó la presión para que México permita operaciones militares conjuntas contra laboratorios de fentanilo

  • 15
  • Enero
    2026

El gobierno de Estados Unidos reactivó la presión diplomática sobre México para que autorice operaciones conjuntas entre fuerzas militares de ambos países con el objetivo de desmantelar laboratorios de fentanilo, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por The New York Times.

Propuesta revive tras captura de Maduro

La iniciativa, planteada inicialmente a principios de 2025 y luego archivada, volvió a la mesa tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Desde entonces, el tema ha sido discutido en los niveles más altos, incluida la Casa Blanca.

Funcionarios estadounidenses buscan que tropas de Operaciones Especiales o agentes de inteligencia acompañen a soldados mexicanos durante redadas, brindando apoyo táctico y asesoría, aunque bajo mando mexicano.

México rechaza presencia militar extranjera

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene cooperación bilateral, pero sin aceptar la entrada de tropas estadounidenses.

“Siempre decimos que no es necesario”, declaró tras una llamada con Donald Trump. “Él escuchó y quedamos en seguir trabajando juntos”, añadió.

El presidente estadounidense afirmó recientemente que su administración intensificará acciones contra los cárteles.

“Vamos a empezar a atacar por tierra en relación con los cárteles”, dijo en entrevista televisiva, señalando directamente a los grupos criminales en México.

Ante la negativa, autoridades mexicanas propusieron mayor intercambio de inteligencia y una participación ampliada de Estados Unidos en centros de mando.

Actualmente, asesores estadounidenses ya colaboran con militares mexicanos en labores de inteligencia.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26016796759960_af7fceee3a
Inmigrante cubano muere en un centro de detención en Texas
Ahmad_Jatami_a940350004
Sin señales de nuevas protestas en Irán, clérigo pide ejecuciones
AP_26016585557378_59bf60db68
Trump sugiere aranceles si no lo apoyan en controlar Groenlandia
publicidad

Últimas Noticias

AP_26016796759960_af7fceee3a
Inmigrante cubano muere en un centro de detención en Texas
avion_archivo_66d3130703
México descarta afectaciones por avisos de EUA en espacio aéreo
0a927013_f939_4cc8_bd56_aa72e9da923b_c226bacf2b
Camión choca carro y provoca volcadura en la Saltillo–Monterrey
publicidad

Más Vistas

ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela
publicidad
×