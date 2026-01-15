EUA quiere que su ejército combata a cárteles en México: NYT

El gobierno de Estados Unidos reactivó la presión diplomática sobre México para que autorice operaciones conjuntas entre fuerzas militares de ambos países con el objetivo de desmantelar laboratorios de fentanilo, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por The New York Times.

Propuesta revive tras captura de Maduro

La iniciativa, planteada inicialmente a principios de 2025 y luego archivada, volvió a la mesa tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Desde entonces, el tema ha sido discutido en los niveles más altos, incluida la Casa Blanca.

Funcionarios estadounidenses buscan que tropas de Operaciones Especiales o agentes de inteligencia acompañen a soldados mexicanos durante redadas, brindando apoyo táctico y asesoría, aunque bajo mando mexicano.

México rechaza presencia militar extranjera

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene cooperación bilateral, pero sin aceptar la entrada de tropas estadounidenses.

“Siempre decimos que no es necesario”, declaró tras una llamada con Donald Trump. “Él escuchó y quedamos en seguir trabajando juntos”, añadió.

El presidente estadounidense afirmó recientemente que su administración intensificará acciones contra los cárteles.

“Vamos a empezar a atacar por tierra en relación con los cárteles”, dijo en entrevista televisiva, señalando directamente a los grupos criminales en México.

Ante la negativa, autoridades mexicanas propusieron mayor intercambio de inteligencia y una participación ampliada de Estados Unidos en centros de mando.

Actualmente, asesores estadounidenses ya colaboran con militares mexicanos en labores de inteligencia.

Comentarios