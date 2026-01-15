Secretarios del Poder Judicial reportan recorte en sus nóminas

La implementación de ajustes administrativos en el Poder Judicial de la Federación volvió a golpear el ingreso de personal jurisdiccional. Trabajadores, en particular secretarios de juzgados y tribunales, reportaron que en la quincena pagada el 14 de enero de 2026 su salario llegó disminuido, según denunció el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal en un comunicado público.

Eliminación de prestación impacta directamente ingreso mensual

El sindicato sostuvo que la eliminación de una prestación integrada al salario no es un apoyo accesorio, sino un componente regular y permanente que impacta directamente el ingreso mensual. Advirtió que suprimirla afecta el patrimonio familiar, rompe la certeza laboral y vulnera derechos adquiridos, además de contradecir principios como estabilidad y progresividad en las condiciones de trabajo. También exigió la restitución inmediata de la prestación eliminada y transparencia en la toma de decisiones, con el llamado a emprender acciones que podrían escalar a un paro total y eventual huelga.

El Órgano de Administración Judicial emitió un comunicado para rechazar la versión de que se haya eliminado el pago de la Ayuda de Traslado para personal jurisdiccional de mando medio. El OAJ afirmó que ese apoyo no será eliminado.

Implementa Tabulador para cubrir segunda quincena

La autoridad administrativa explicó que, debido a ajustes por la implementación del Tabulador Único del Poder Judicial de la Federación aprobado el 7 de enero por el propio OAJ, la Ayuda de Traslado se cubrirá de manera retroactiva en la segunda quincena de enero de 2026, con lo que, en los hechos, reconoce que el pago no se reflejó como correspondía en el primer depósito reportado por trabajadores.

El episodio exhibe nuevas inconsistencias en la transición derivada de la reforma judicial, con afectaciones directas a quienes sostienen el trabajo cotidiano en juzgados y tribunales. En este caso, la Ayuda de Traslado es identificada por trabajadores como un concepto que ronda los 2 mil 500 pesos por quincena, un monto que, cuando falta, se convierte en un recorte inmediato al ingreso mensual.

