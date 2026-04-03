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Internacional

Sismo de magnitud 5.8 sacude Afganistán y Pakistán

La región es altamente activa en cuanto a este tipo de fenómenos naturales, los cuales han causado miles de muertes en los últimos años

  • 03
  • Abril
    2026

Un sismo de magnitud preliminar 5.8 sacudió partes del norte y el este de Afganistán y el oeste de Pakistán, lo que provocó la muerte de al menos ocho personas. 

Según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo y el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto del viernes tuvo su epicentro en la cordillera del Hindu Kush, a unos 150 kilómetros al este de la ciudad afgana de Kunduz.

La región es altamente activa en cuanto a sismos, que han causado miles de muertes en los últimos años.

Con el epicentro a una profundidad de más de 180 kilómetros, el sismo se sintió en una amplia franja fronteriza. 

Ministerio de Salud de Afganistán menciona que las provincias alertaron del sismo

El portavoz del Ministerio de Salud de Afganistán mencionó que las autoridades sanitarias de Kabul y de las provincias habían sido puestas en alerta.

Como antecedente, esta región sufrió un sismo de 6.0 sacudió una zona remota y montañosa del este de Afganistán el pasado agosto mató a más de 2,200 personas.

Un terremoto de 6.3 sacudió la provincia de Samangan, en el norte de Afganistán, en noviembre, y causó al menos 27 muertos y más de 950 heridos.

Afganistán, a menudo enfrenta dificultades para responder a desastres naturales, especialmente en regiones remotas. 

Muchas viviendas en zonas rurales y periféricas están hechas de ladrillos de barro y madera, y muchas están mal construidas.

 

 


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