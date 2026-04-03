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Internacional

Segundo avión de combate estadounidense se estrella en Irán

Fuerzas estadounidenses siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación

  • 03
  • Abril
    2026

Un segundo avión de combate estadounidense se estrelló este viernes cerca del estrecho de Ormuz, después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio.

El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní.

Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.

Uno de los dos pilotos de ese avión sí que fue rescatado por Washington y se encuentra recibiendo atención médica, según mencionó la cadena CNN.

Rescatan a tripulante de avión estadounidense derribado por Irán

Fuerzas estadounidenses rescataron este viernes a uno de los dos tripulantes que se encontraban a bordo del avión de combate derribado esta mañana por Irán.

De acuerdo con funcionarios en Estados Unidos, esta es la primera vez que un hecho de dicha naturaleza ocurre desde que se desató el conflicto en Medio Oriente.

Aquí te presentamos la nota completa: Rescatan a tripulante de avión estadounidense derribado por Irán

 

 

 

 


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