Inteligencia de EUA cooperó en operativo contra 'El Mencho'

De acuerdo a fuentes citadas por el Washington Post, un nuevo grupo de inteligencia del Ejército de Estados Unidos habría colaborado con las autoridades mexicanas durante el operativo en el que se abatió a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este nuevo grupo de inteligencia se encuentra enfocado en los carteles.

El medio citó a un funcionario estadounidense que habló en condición de anonimato, el cual afirmó que la unidad bajo la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, conocida como Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), fue clave en el operativo que también dio de baja a otros siete integrantes de esa organización delictiva.

Además, se subrayó que el grupo "trabaja regularmente" con el Ejército de México mediante el Comando Norte de EUA, el cual funge como supervisor de las operaciones estadounidenses en ambos países.

El operativo se realizó un mes después de que la JIATF-CC se estableciera en la frontera entre EUA y México.

“Este es el siguiente paso en el enfoque integral del gobierno para identificar, desmantelar y desmantelar las operaciones de los carteles que representan una amenaza para Estados Unidos”, resaltó el Comando Norte de Estados Unidos en un comunicado.

Oseguera Cervantes era acusado por EUA de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.

