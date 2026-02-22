Reeligen a Kim Jong-un como líder de Corea del Norte

El Partido de los Trabajadores de Corea del Norte ratificó por unanimidad a Kim Jong-un como su secretario general, garantizando así la continuidad de su liderazgo hasta el próximo congreso partidista, programado dentro de cinco años.

La decisión, adoptada sin votos en contra, reafirma el control absoluto que Kim mantiene sobre la estructura política del país asiático. El Partido de los Trabajadores es la principal fuerza de poder en Corea del Norte y el órgano que concentra las decisiones estratégicas del régimen.

La reelección se produce en un contexto de crecientes tensiones internacionales, marcadas por el fortalecimiento del programa nuclear norcoreano y las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Analistas consideran que esta renovación del mandato busca enviar un mensaje de estabilidad interna frente a la presión externa.

Kim Jong-un, quien asumió el poder en 2011 tras la muerte de su padre, ha consolidado su autoridad mediante reformas internas y una política exterior desafiante, enfocada en el desarrollo militar. Con esta nueva designación, el liderazgo del régimen comunista queda asegurado al menos hasta el siguiente congreso partidista, previsto para dentro de un lustro.

