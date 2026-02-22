Podcast
Internacional

Confirma EUA apoyo de inteligencia en operativo contra El Mencho

Además, según datos difundidos por la Casa Blanca, tres integrantes del CJNG fueron abatidos, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados

  • 22
  • Febrero
    2026

El Gobierno de Donald Trump confirmó apoyo de inteligencia de EUA en el operativo donde fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Jalisco. La Casa Blanca detalló el papel de agencias estadounidenses y la coordinación con fuerzas mexicanas.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en su cuenta oficial que EUA brindó asistencia estratégica para el desarrollo del operativo en el que murió el líder criminal en Talpalpa, Jalisco.

¿Qué papel tuvo EUA en el operativo?

De acuerdo con la funcionaria, la colaboración incluyó apoyo de inteligencia a través de mecanismos bilaterales de seguridad. Un funcionario de defensa estadounidense adelantó que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), unidad bajo supervisión del Comando Norte, fue clave en la recopilación y análisis de información.

La operación concluyó con la muerte de Oseguera Cervantes, de 56 años. Además, según datos difundidos por la Casa Blanca, tres integrantes del CJNG fueron abatidos, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados.

‘El Mencho’, objetivo prioritario por tráfico de fentanilo

Karoline Leavitt señaló que el líder del CJNG era considerado objetivo prioritario para México y EUA, al ser identificado como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

“El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”.

Autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. El CJNG había sido incluido por Washington en la lista de organizaciones terroristas el año pasado.

Reacción de la Casa Blanca tras la muerte del líder del CJNG

La vocera también reiteró la postura del presidente Donald Trump respecto al combate a organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.

“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la justicia que merecen desde hace mucho tiempo”.

Asimismo, la Casa Blanca expresó reconocimiento al Ejército mexicano por la coordinación y ejecución del operativo.

Oseguera Cervantes era señalado por autoridades de EUA de encabezar un “reinado de terror” en México y de estar relacionado con el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, sustancia que ha provocado miles de muertes por sobredosis en territorio estadounidense.

La confirmación del apoyo de inteligencia refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, en un contexto de presión internacional para frenar el flujo de drogas sintéticas hacia Norteamérica.


