Intensifica Irán ofensiva contra posiciones militares en Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) anunció este domingo que utilizó por primera vez el misil balístico de combustible sólido “Sejil” durante una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, en lo que representa una escalada significativa dentro del conflicto que enfrenta a Teherán con Israel y Estados Unidos.

Según un comunicado difundido por la agencia iraní Mehr, el proyectil fue empleado durante la oleada número 54 de ataques lanzados por Irán desde el inicio de la actual fase del conflicto.

El misil “Sejil”, considerado uno de los sistemas estratégicos del arsenal iraní, tiene un alcance estimado de hasta 2,000 kilómetros, mide cerca de 20 metros de longitud, pesa alrededor de 23 toneladas y puede portar ojivas de entre 500 y 1,000 kilogramos.

Su tecnología de combustible sólido permite lanzamientos más rápidos desde plataformas móviles, lo que dificulta su detección y neutralización. El sistema fue probado por primera vez con éxito en 2009 y desde entonces se considera una pieza clave en la capacidad de disuasión de Irán.

En el ataque de este domingo, el “Sejil” fue utilizado junto con otros misiles balísticos del arsenal iraní, entre ellos los modelos Khorramshahr, capaces de transportar ojivas de hasta dos toneladas, así como los misiles Kheibar Shekan, Qadr y Emad. De acuerdo con la IRGC, los proyectiles fueron dirigidos contra centros de control aéreo, instalaciones de la industria militar y concentraciones de tropas israelíes.

Horas antes de ese lanzamiento, las fuerzas iraníes habían ejecutado otra oleada de bombardeos que incluyó al menos diez misiles balísticos y drones, dirigidos contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Medio Oriente, incluyendo instalaciones ubicadas en Emiratos Árabes Unidos.

Tensión aumenta tras amenazas de perseguir 'sin descanso' a Netanyahu

La tensión aumentó aún más cuando la Guardia Revolucionaria emitió un mensaje directo contra el liderazgo israelí. En su comunicado, el organismo militar amenazó con perseguir “sin descanso” al primer ministro Benjamín Netanyahu, asegurando que su objetivo es eliminarlo.

Del lado israelí, la respuesta no se hizo esperar. El gobierno anunció nuevos bombardeos contra objetivos militares en el oeste de Irán, mientras el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, declaró que la ofensiva continuará hasta que desaparezcan lo que calificó como “amenazas existenciales” provenientes de Irán.

Saar hizo estas declaraciones durante una visita al poblado árabe de Zarzir, en el norte de Israel, donde el pasado viernes un misil iraní impactó la zona y dejó al menos 58 personas con heridas leves.

La escalada también se extendió al frente libanés. El movimiento chiita Hezbolá, aliado estratégico de Irán, informó que sus combatientes lanzaron un ataque contra la base aérea israelí de Palmajim, situada al sur de Tel Aviv, a unos 140 kilómetros de la frontera con Líbano.

En un comunicado, el grupo aseguró haber utilizado “un misil sofisticado” en la operación, además de reivindicar otras acciones contra posiciones militares israelíes tanto en el norte de Israel como en territorio libanés.

Mientras tanto, uno de los ataques iraníes generó preocupación diplomática después de que fragmentos de un misil balístico interceptado impactaran un edificio que alberga oficinas utilizadas por diplomáticos estadounidenses en Israel.

El incidente fue reportado inicialmente por la cadena israelí Channel 12, que difundió imágenes donde se observaban daños en el techo de un área que aparentemente funcionaba como estacionamiento. Aunque el medio no precisó la ubicación exacta del inmueble, Estados Unidos mantiene su embajada en Jerusalén y una importante oficina diplomática en Tel Aviv, que anteriormente funcionaba como sede de la embajada.

Posteriormente, un portavoz del Departamento de Estado confirmó que los restos del misil alcanzaron el edificio tras la interceptación del proyectil, aunque ningún miembro del personal estadounidense resultó herido.

En un comunicado oficial, Washington condenó enérgicamente los ataques, señalando que tanto Irán como las milicias que respalda en la región han dirigido acciones contra infraestructuras diplomáticas, militares y civiles.

Comentarios