Dan descuentos del predial en Santa Catarina

El municipio de Santa Catarina puso en marcha el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, mediante el cual se ofrecen descuentos en el pago del impuesto predial para contribuyentes que mantienen adeudos.

La medida fue aprobada por el Cabildo local y forma parte de una estrategia de la administración encabezada por el alcalde Jesús Nava, para facilitar la regularización de este impuesto municipal.

Este programa contempla la eliminación del 100 por ciento en actualizaciones, sanciones, recargos y gastos de ejecución para adeudos de predial con más de cinco años de antigüedad, es decir, correspondientes a 2020 y años anteriores.

Para los adeudos generados entre 2021 y 2025, el esquema establece un descuento del 50 por ciento en el impuesto predial, así como la eliminación total de sanciones, recargos y gastos de ejecución.

El municipio informó que estas facilidades forman parte de las acciones para incentivar que los contribuyentes regularicen su situación fiscal y actualicen los registros catastrales.

Las autoridades también recordaron que desde el inicio del año se han aplicado descuentos al pago del predial: 15 por ciento durante enero y 10 por ciento en febrero. Durante marzo se mantiene vigente el programa “Borrón y Cuenta Nueva”.

Los pagos pueden realizarse en las cajas de la Torre Administrativa del municipio, ubicada en la calle Librado García 211, en la colonia Villa de las Huertas, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

Comentarios