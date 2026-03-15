Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
73a69a84_9ebd_490c_9768_fb70f6add06e_c3d4c72e21
Nuevo León

Dan descuentos del predial en Santa Catarina

El municipio aprobó descuentos y eliminación de recargos en el predial para contribuyentes con adeudos, informó el alcalde Jesús Nava

  • 15
  • Marzo
    2026

El municipio de Santa Catarina puso en marcha el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, mediante el cual se ofrecen descuentos en el pago del impuesto predial para contribuyentes que mantienen adeudos.

La medida fue aprobada por el Cabildo local y forma parte de una estrategia de la administración encabezada por el alcalde Jesús Nava, para facilitar la regularización de este impuesto municipal.

Este programa contempla la eliminación del 100 por ciento en actualizaciones, sanciones, recargos y gastos de ejecución para adeudos de predial con más de cinco años de antigüedad, es decir, correspondientes a 2020 y años anteriores.

Para los adeudos generados entre 2021 y 2025, el esquema establece un descuento del 50 por ciento en el impuesto predial, así como la eliminación total de sanciones, recargos y gastos de ejecución.

El municipio informó que estas facilidades forman parte de las acciones para incentivar que los contribuyentes regularicen su situación fiscal y actualicen los registros catastrales.

Las autoridades también recordaron que desde el inicio del año se han aplicado descuentos al pago del predial: 15 por ciento durante enero y 10 por ciento en febrero. Durante marzo se mantiene vigente el programa “Borrón y Cuenta Nueva”.

Los pagos pueden realizarse en las cajas de la Torre Administrativa del municipio, ubicada en la calle Librado García 211, en la colonia Villa de las Huertas, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_16_at_2_43_49_PM_36871614f4
Santa Catarina implementa contraflujo para agilizar la movilidad
20260313_05_record_entrega_escrituras_08_04bfcaeab1
Resalta Samuel García récord de escrituras entregadas
Grafiti_81b13c289e
Capturan a dos por grafiti en muro de presa Rompepicos
publicidad

Últimas Noticias

Policia_archivo_34be8ff5d3
Balacera en taller mecánico deja tres fallecidos en Veracruz
Sebastian_Stan_e4dba2178d
Sebastian Stan y Annabelle Wallis esperan su primer hijo
IMG_3545_5bcdfc2879
Exhortan a revisar estado de la Carretera Federal 2
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
publicidad
×