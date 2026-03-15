Starmer y Trump abordan importancia de abrir estrecho de Ormuz

El primer ministro británico, Keir Starmer, abordó este domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, la importancia de "reabrir" el estrecho de Ormuz.

A través de una portavoz, se dio a conocer que ambos líderes entablaron un diálogo sobre la situación del conflicto en Medio Oriente, así como la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz.

"Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo en Oriente Medio y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo", indicó un portavoz.

En dicha conversación, el jefe del Gobierno británico también aprovechó la llamada para expresar sus condolencias por el personal del Ejército estadounidense que ha perdido la vida desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Tras la llamada con Trump, el primer ministro británico habló asimismo su homólogo canadiense, Mark Carney, sobre el "impacto del cierre continuado" de Ormuz en el comercio internacional y acordaron dialogar más en profundidad del asunto en su reunión de mañana, junto a otros temas bilaterales.

El estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, por donde pasa el 20 % del tráfico marítimo global de petróleo, está cerrado de facto por Teherán desde el estallido de la guerra en Medio Oriente, lo que ha elevado los precios del barril de crudo hasta más de 100 dólares.

Estados Unidos espera que precio de gasolina baje este verano

En Estados Unidos podrían observar una reducción en el precio de la gasolina hasta situarse por debajo de los tres dólares por galón para este verano, según mencionó el secretario de Energía, Chris Wright.

Durante una entrevista, aseguró que existe una buena posibilidad de que en las próximas semanas se obtenga este beneficio.

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