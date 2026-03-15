Detonan telecomunicaciones ante auge de ingresos móviles

El sector de telecomunicaciones en México cerró el cuarto trimestre de 2025 con ingresos por $163,900 millones de pesos, un crecimiento anual del 6%, impulsado principalmente por el segmento móvil, que aportó el 62.3% de los ingresos y sumó $102,000 millones de pesos durante el trimestre.

Este desempeño consolidó al mercado móvil como el motor principal del sector y reflejó la creciente demanda por conectividad en el país, informó en un reporte la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU).

El segmento fijo registró ingresos por $25,700 millones de pesos, representando el 15.7% del total sectorial, con una ligera caída del 0.1% respecto al mismo periodo del año anterior, ante la sustitución gradual de servicios tradicionales por alternativas digitales.

Los servicios convergentes, que incluyen televisión de paga y paquetes combinados, sumaron $36,100 millones de pesos, equivalentes al 22% del total del mercado, aunque con un crecimiento moderado de 0.6 por ciento.

Esto refleja la transformación del modelo de consumo hacia plataformas digitales y la integración de servicios dentro de paquetes convergentes, destacó CIU.

Durante 2025, el sector acumuló $624,800 millones de pesos, un aumento del 3.8% respecto a 2024, confirmando su papel como habilitador clave de la economía digital, incluso en un contexto macroeconómico complejo.

La perspectiva para 2026 dependerá de factores macroeconómicos, regulatorios y de inversión en infraestructura, especialmente en el despliegue de 5G y redes de fibra óptica, que continuarán impulsando la demanda de conectividad y consolidando el liderazgo del segmento móvil.

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