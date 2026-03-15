Irán suma 16 muertos y 223 heridos del personal médico por guerra

Autoridades de Irán denunciaron que los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel causaron la muerte de 16 personas y 223 heridos del personal médico desde el inicio de la guerra.

El miembro de la Comisión de Salud del Parlamento iraní, Mohammad Jamalian, aseguró que de los 152 centros sanitarios dañados en el país, 43 son unidades de emergencias.

"Ambulancias y autobuses de socorro fueron atacados y sufrieron graves daños", precisó.

Añadió que desde el pasado 28 de febrero, se han realizado 702 intervenciones quirúrgicas y se ha dado de alta a 16,510 personas que resultaron heridas por los ataques, mientras que 1,584 lesionados permanecen hospitalizados.

Al menos 15 personas murieron en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, en ataques de Israel y Estados Unidos contra una zona industrial, según informaron las autoridades locales.

Sin embargo, Irán no ha actualizado la cifra de muertos en el conflicto desde el jueves 5 de marzo, cuando dio un balance oficial de 1,230 fallecidos.

Mojtaba Jameneí amenaza a EUA al asegurar que vengará a mártires

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí aseguró que vengará a las personas fallecidas durante el conflicto de Medio Oriente, por lo que amenazó a Estados Unidos al asegurar que la "sangre de los mártires será vengada".

A través de un comunicado compartido por una presentadora local, el nuevo líder supremo amenazó a las bases estadounidenses situadas en la región, al afirmar que sus agresiones serán "inevitables". Por ello, advirtió a los países que resguardan dichas fuerzas militares a que deben tomar una decisión.

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