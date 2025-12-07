Inundación daña 400 obras en biblioteca egipcia del Louvre

Una inundación registrada el 27 de noviembre en la biblioteca de antigüedades egipcias del Museo del Louvre dañó decenas de documentos y obras históricas.

El incidente ocurrió por la avería de tuberías cuyo deterioro era conocido, reveló La Tribune de l'Art y confirmó BFMTV.

Daños graves y espacios inutilizados

Un correo interno del Comité de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo explicó que una válvula defectuosa provocó una fuga de agua sucia que afectó seriamente las piezas y dejó despachos inutilizables.

La moqueta quedó saturada y el personal logró cortar la fuga antes de que alcanzara una caja eléctrica, lo que habría podido causar un accidente grave.

Didier Rykner, responsable de La Tribune de l'Art, estimó que unas 400 obras resultaron dañadas, varias en un estado “irrecuperable”.

Señaló que el riesgo era conocido desde hace años y que el personal solicitó sin éxito recursos para proteger el acervo ante posibles rupturas de canalizaciones.

Instalaciones deterioradas y gastos cuestionados

La biblioteca, ubicada en el pabellón Mollien, es un espacio restringido para especialistas y personal del museo. Rykner criticó el contraste entre el deterioro de estas instalaciones y los 276 mil euros recientemente destinados a mobiliario de diseño para oficinas directivas del Louvre.

El incidente ocurre mientras el museo sigue bajo escrutinio por el espectacular robo del 19 de octubre, cuando un comando sustrajo joyas de la corona desde la galería de Apolo.

Aunque los responsables ya fueron detenidos, las piezas no han sido recuperadas.

Este miércoles el Senado presentará conclusiones de la investigación sobre posibles fallas de seguridad.

