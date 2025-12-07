Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T113706_652_3f1f8385c5
Internacional

Inundación daña 400 obras en biblioteca egipcia del Louvre

Una fuga de tuberías vetustas provocó daños a cientos de obras y documentos en la biblioteca de antigüedades egipcias del Museo del Louvre

  • 07
  • Diciembre
    2025

Una inundación registrada el 27 de noviembre en la biblioteca de antigüedades egipcias del Museo del Louvre dañó decenas de documentos y obras históricas.

El incidente ocurrió por la avería de tuberías cuyo deterioro era conocido, reveló La Tribune de l'Art y confirmó BFMTV.

Daños graves y espacios inutilizados

Un correo interno del Comité de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo explicó que una válvula defectuosa provocó una fuga de agua sucia que afectó seriamente las piezas y dejó despachos inutilizables.

La moqueta quedó saturada y el personal logró cortar la fuga antes de que alcanzara una caja eléctrica, lo que habría podido causar un accidente grave.

EH UNA FOTO - 2025-12-07T113745.178.jpg

Didier Rykner, responsable de La Tribune de l'Art, estimó que unas 400 obras resultaron dañadas, varias en un estado “irrecuperable”.

Señaló que el riesgo era conocido desde hace años y que el personal solicitó sin éxito recursos para proteger el acervo ante posibles rupturas de canalizaciones.

Instalaciones deterioradas y gastos cuestionados

La biblioteca, ubicada en el pabellón Mollien, es un espacio restringido para especialistas y personal del museo. Rykner criticó el contraste entre el deterioro de estas instalaciones y los 276 mil euros recientemente destinados a mobiliario de diseño para oficinas directivas del Louvre.

El incidente ocurre mientras el museo sigue bajo escrutinio por el espectacular robo del 19 de octubre, cuando un comando sustrajo joyas de la corona desde la galería de Apolo.

Aunque los responsables ya fueron detenidos, las piezas no han sido recuperadas.

Este miércoles el Senado presentará conclusiones de la investigación sobre posibles fallas de seguridad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_zohran_mamdani_4f94041276
Mamdani explica derechos de inmigrantes de Nueva York ante el ICE
inter_trump_carteles_3d7206dce8
Trump anuncia ataques terrestres contra supuestos narcos
AP_25341714261976_9c03899063
Rusia celebra nueva estrategia de Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_peso_9dcd4b427c
Aguinaldos en NL dejarán derrama por más de $20,000 mdp
finanzas_buen_fin_de0c00c5ed
Rompe récord 'El Buen Fin' en ventas y participación de negocios
deportes_tigres_a2025_d43ee3c4ef
Tigres, el tercer club con más Finales disputadas en Liga MX
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
publicidad
×