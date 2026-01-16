Sheinbaum destaca avances en cooperación México-EUA contra drogas

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la estrategia conjunta entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ya arroja resultados “muy contundentes”, al destacar una reducción del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense y una disminución del 40% en los homicidios dolosos en el país.

Menos fentanilo en la frontera

La mandataria explicó que la caída en las incautaciones reportadas por autoridades estadounidenses responde a un mayor aseguramiento de drogas en territorio mexicano.

“Si aquí incautamos droga, llega menos al otro lado”, subrayó.

Detalló que, entre 2024 y 2025, en México se han asegurado cerca de 320 toneladas de estupefacientes, entre fentanilo, cocaína y metanfetaminas, de las cuales 51 toneladas fueron decomisadas en operaciones marítimas.

Homicidios a la baja

Sheinbaum sostuvo que la reducción del 40% en homicidios dolosos confirma que la estrategia de seguridad está funcionando.

“Si no diera resultados, no veríamos una baja de esta magnitud”, afirmó.

Respeto mutuo y responsabilidad compartida

Insistió en que la cooperación bilateral debe basarse en “respeto mutuo, responsabilidad compartida y respeto a las soberanías”.

Además, señaló que Estados Unidos debe reforzar campañas para reducir el consumo de drogas entre sus jóvenes y combatir la distribución y el lavado de dinero en su territorio.

Tráfico de armas, el otro frente

Sheinbaum recordó el reciente aseguramiento en Tijuana de 21 armas largas y 30 cortas que provenían de Estados Unidos.

Citó datos del propio Departamento de Justicia estadounidense, según los cuales 75% de las armas incautadas en México tienen origen en ese país.

“Así como nosotros evitamos que la droga llegue allá, ellos deben frenar el tráfico de armas hacia México”, recalcó.

Cabe señalar que las declaraciones se dieron tras la llamada entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quienes coincidieron en la necesidad de hacer más frente a amenazas compartidas y reforzar la cooperación bilateral.

Ambos gobiernos acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad se reunirá el 23 de enero, y que en febrero se realizará una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington para evaluar avances y definir nuevas acciones.

Pese a mensajes recientes desde Washington que exigen resultados “concretos y verificables”, la titular del Poder Ejecutivo federal sostuvo que México seguirá colaborando, pero dejó claro que el combate al crimen no puede recaer solo de un lado de la frontera.

Comentarios