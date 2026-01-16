Intensifican búsqueda de maestro colombiano en Apodaca

Una intensa movilización se registra en Apodaca por un operativo de búsqueda para localizar al maestro de origen colombiano Leonardo Ariel Escobar.

Elementos ministeriales, policías de Apodaca y de Pesquería, acompañados de binomios caninos, rastrean un terreno baldío que se ubica dos kilómetros antes del entronque que dirige al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Leonardo se encuentra desaparecido desde el pasado 2 de enero del año en curso.

Llegó al Aeropuerto de Monterrey procedente de la ciudad de Bogotá, Colombia, y tenía como destino a la Ciudad de México.

Se comunicó con su esposa para informarle que había sido detenido por elementos de la Guardia Nacional por una falta administrativa migratoria; fue entregado a la policía de Apodaca.

Horas más tarde recuperó su libertad y se sabe que regresó al Aeropuerto de Monterrey; sin embargo, no abordó ningún avión y hasta el momento no ha sido localizado.

Estuvo detenido 36 horas: Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, informó durante la conferencia matutina de este viernes que el docente fue presentado ante un juzgado cívico, donde permaneció 36 horas bajo detención administrativa, como parte de un procedimiento local.

“Sabemos que esta persona fue puesta a disposición del juzgado cívico, estuvo unas 36 horas, posteriormente fue liberado y por ahí hay un testimonio de alguien que lo ve deambulando por la zona", señaló Harfuch

Último avistamiento

Tras recuperar su libertad, el profesor fue visto deambulando en la zona, aparentemente desorientado, un elemento que ya forma parte de las principales líneas de investigación que siguen las autoridades.

“Precisamente, dicen que lo vieron, según el reporte, lo vieron un como desorientado, esperamos más tarde informar con precisión”, indicó.

Búsqueda en curso

Instancias de seguridad federal y local señalaron que el paradero del académico sigue sin confirmarse, mientras se revisan cámaras, registros oficiales y otros indicios que permitan reconstruir su recorrido.

Las autoridades aseguraron que mantienen la coordinación interinstitucional para localizar al profesor y esclarecer las circunstancias de su desaparición, sin descartar ninguna hipótesis.

El caso ha generado severos cuestionamientos de instituciones académicas y organizaciones civiles, luego de que el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) denunciara públicamente que existen indicios claros de la intervención de autoridades federales y municipales en la detención del académico colombiano, sin que estas acciones quedaran debidamente documentadas en los registros oficiales.

Asimismo, la Red Académica y Científica de Colombia en México exigió la aparición con vida de su connacional y calificó su no localización como una posible desaparición forzada, al señalar inconsistencias en las versiones oficiales y la falta de información precisa sobre su liberación.

Según la ficha de búsqueda, Leonardo Ariel Escobar Barrios tuvo su último contacto con familiares el 2 de enero en el municipio de Apodaca, y hasta ahora se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición, así como las condiciones en las que fue liberado.

Mientras las autoridades federales y estatales sostienen que continúan las investigaciones, familiares, colegas y organizaciones académicas advierten un preocupante vacío de información, y exigen una explicación clara sobre cómo una persona detenida por autoridades oficiales desapareció tras ser liberada sin dejar rastro alguno.

Con información de Emmanuel Escamilla y Gladys Zavaleta.

