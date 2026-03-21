Alerta en NL por anticiclón y alto riesgo de incendios
Protección Civil advierte condiciones secas, calor y fuertes vientos que elevan la probabilidad de siniestros en la zona metropolitana
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Marzo
2026
Protección Civil de Nuevo León emitió una alerta preventiva ante la presencia de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, fenómeno que mantiene condiciones secas y aumenta significativamente el riesgo de incendios en la región.
De acuerdo con el reporte, el sistema meteorológico favorece un ambiente cálido a caluroso durante la tarde, acompañado de vientos de componente este-sureste con rachas de moderadas a fuertes en gran parte del estado.
Condiciones en el área metropolitana
Para la zona metropolitana de Monterrey se pronostican una temperatura máxima de 32 °C, con humedad relativa de 20% y rachas de viento de entre 30 y 45 km/h
Estas condiciones activan la llamada regla 30-30-30, un criterio que indica alto riesgo de incendios cuando la temperatura supera los 30 grados, la humedad es menor al 30% y los vientos rebasan los 30 km/h.
Vientos en todo el estado
El pronóstico señala rachas importantes en distintas regiones:
- Norte: 40 a 50 km/h
- Oriente: 40 a 50 km/h
- Metropolitana: 30 a 45 km/h
- Citrícola: 30 a 40 km/h
- Montañosa: 30 a 40 km/h
- Sur: 40 a 50 km/h
Estas condiciones podrían facilitar la rápida propagación del fuego en caso de registrarse algún siniestro.
Llamado a la prevención
Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a evitar cualquier actividad que pueda detonar incendios, como:
- Quemar basura, hojas o pastizales
- Encender fogatas
- Arrojar colillas de cigarro
Asimismo, pidieron reportar de inmediato cualquier señal de humo o fuego al número de emergencias 9-1-1.
Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil informó que se mantiene vigilancia constante de las condiciones meteorológicas en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar incendios que puedan poner en riesgo a la población y al entorno natural.
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